«Χρυσές» θα γίνουν σε δημοπρασία οι εμβληματικές φανέλες του Λιονέλ Μέσι στο Μουντιάλ του Κατάρ όπως αποκαλύπτει η Daily Mail. Μια συλλογή από φανέλες των τελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου που φορούσε ο Αργεντινός σταρ με την εθνική Αργεντινής στο Κατάρ θα βγουν σε δημοπρασία και αναμένεται να πωληθούν για ποσό ρεκόρ που θα ξεπεράσει τα 9 εκατ. ευρώ.



Πρόκειται για έξι φανέλες από το Παγκόσμιο Κύπελλο 2022 στο Κατάρ - στο οποίο η Αργεντινή κέρδισε τη Γαλλία στα πέναλτι για να σηκώσει το επίζηλο τρόπαιο – οι οποίες δημοπρατούνται ως σύνολο από τον οίκο Sotheby's στη Νέα Υόρκη, με ένα μέρος των εσόδων να διατίθεται για φιλανθρωπικούς σκοπούς.



Οι φανέλες είναι από το πρώτο ημίχρονο των αγώνων τελικού, ημιτελικού, προημιτελικού και γύρου των 16, και των δύο από τους τρεις αγώνες της φάσης των ομίλων, με εκτιμώμενη τιμή τουλάχιστον 10 εκατομμυρίων δολαρίων (8 εκατομμύρια λίρες – 9 εκατ. ευρώ).



Πώς ο Μέσι «κερδίζει» τον Μάικλ Τζόρνταν, αλλά και τον… Κερτ Κομπάιν



Πρόκειται για νέο ρεκόρ για μια «συλλογή αθλητικών αναμνηστικών». Το τρέχον ρεκόρ για ένα είδος αθλητικών αναμνηστικών είναι η φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν των Σικάγο Μπουλς από τον 1ο αγώνα των τελικών του NBA του 1998 η οποία πουλήθηκε για 8,1 εκατομμύρια λίρες το Σεπτέμβριο του περασμένου έτους στον οίκο δημοπρασίας Sotheby's της Νέας Υόρκης. Συγκριτικά, το πιο ακριβό –μουσικό- αναμνηστικό κομμάτι είναι η κιθάρα που ο Κερτ Κομπάιν χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια μιας παράστασης στην εκπομπή MTV Unplugged το 1993, μόλις πέντε μήνες πριν πεθάνει. Πουλήθηκε για 4,2 εκατομμύρια λίρες το 2020.





Ο Brahm Wachter, επικεφαλής των σύγχρονων συλλεκτικών ειδών του Sotheby's, δήλωσε: «Το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2022 είναι ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα στην ιστορία του αθλητισμού, άρρηκτα συνδεδεμένο με το γενναίο ταξίδι του Μέσι που τον καθιέρωσε σταθερά ως τον καλύτερο παίκτη όλων των εποχών. Η πώληση αυτών των έξι φανελών αποτελεί μια μνημειώδη περίσταση στην ιστορία των δημοπρασιών, προσφέροντας στους θαυμαστές και τους συλλέκτες μια σύνδεση με το επιστέγασμα του Μέσι (τη νίκη στο Μουντιάλ του Κατάρ). Είναι τιμή για τον Sotheby's να παρουσιάζει και να εκθέτει αυτά τα ανεκτίμητης αξίας συλλεκτικά αντικείμενα στο κοινό, τα οποία συμπυκνώνουν την απόλυτη λαμπρότητα ενός παίκτη που έχει επαναπροσδιορίσει τα όρια της ποδοσφαιρικής αριστείας».



Ο «Μίδας» του παγκόσμιου ποδοσφαίρου ιδρώνει τη φανέλα, αλλά και τη «χρυσώνει»…

