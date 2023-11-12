Aπό Γαλλία…προσγείωση στην Καισαριανή, Κηφισιά – Παναθηναϊκός live

Ο Παναθηναϊκός σήμερα αντιμετωπίζει την Κηφισιά εκτός έδρας στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Super League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας και η νίκη είναι μονόδρομος, ώστε να συνεχιστεί το θετικό σερί αποτελεσμάτων. Η ομάδα δεν αντιμετωπίζει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, εκτός των ήδη γνωστών απουσιών.

Το paopantou.gr θα βρίσκεται ξανά κοντά σας. Ο Νίκος Παγκάκης θα περιγράψει ακόμη μια σημαντική αναμέτρηση μέσω του webradio του σάιτ μας. Μείνετε συντονισμένη για πλούσιο υλικό και ρεπορτάζ.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.