Aπό Γαλλία…προσγείωση στην Καισαριανή, Κηφισιά – Παναθηναϊκός live

Ο Νίκος Παγκάκης περιγράφει ακόμη μια σημαντική αναμέτρηση του πρωταθλήματος από το webradio του paopantou.gr.  

Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός σήμερα αντιμετωπίζει την Κηφισιά εκτός έδρας στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Super League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας και η νίκη είναι μονόδρομος, ώστε να συνεχιστεί το θετικό σερί αποτελεσμάτων. Η ομάδα δεν αντιμετωπίζει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, εκτός των ήδη γνωστών απουσιών. 

Το paopantou.gr θα βρίσκεται ξανά κοντά σας. Ο Νίκος Παγκάκης θα περιγράψει ακόμη μια σημαντική αναμέτρηση μέσω του webradio του σάιτ μας. Μείνετε συντονισμένη για πλούσιο υλικό και ρεπορτάζ.

