Άλωσε το Ζάλτσμπουργκ και έφυγε παρέα με τη Σοσιεδάδ στους «16» η Ίντερ

Λύγισε την Ζάλτσμπουργκ στην Αυστρία (0-1) και εξασφάλισε την πρόκριση η Ίντερ! Η ομάδα του Σιμόνε Ιντζάγκι κατέβηκε με αρκετές αλλαγές στο ματς, τα βρήκε δύσκολα για ένα διάστημα αλλά τελικά η είσοδος του Λαουτάρο Μαρτίνες και το γκολ του Αργεντινού με πέναλτι λίγο πριν το φινάλε έγειρε την πλάστιγγα υπέρ των «νερατζούρι», οι οποίοι με το τρίποντο αυτό βρίσκονται ήδη στους «16».

Στους 10 βαθμούς η Ίντερ όσους έχει και η Σοσιεδάδ, η οποία νωρίτερα νίκησε 3-1 την Μπενφίκα, και εξασφάλισε την πρόκρισή της επίσης στα νοκ-άουτ του Champions League.

Η μάχη για την πρωτιά και αυτή για την 3η θέση πλέον έχουν το μόνο νόημα στον όμιλο, με την Ζάλτσμπουργκ να είναι 3η με τρεις βαθμούς και η Μπενφίκα ουραγός με μηδέν.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής:

Σοσιεδάδ-Μπενφίκα 3-1

(6’ Μερίνο, 12’ Ογιαρθάμπαλ, 21’ Μπαρενετσέα - 50’ Ράφα Σίλβα)

Ζάλτσμπουργκ-Ίντερ 0-1

(86' Λαουτάρο Μαρτίνες πεν.)

Η επόμενη (5η) αγωνιστική (29/11):

Μπενφίκα-Ίντερ (22:00)

Σοσιεδάδ-Ζάλτσμπουργκ (22:00)

Η βαθμολογία:

Χωρίς τέρματα κύλησε το πρώτο ημίχρονο, με το ματς να είναι αρκετά ισορροπημένο. Η Ζάλτσμπουργκ στο πρώτο μισάωρο απειλούσε περισσότερο και είχε τον έλεγχο του ματς, με την Ίντερ να ανεβαίνει στην συνέχεια. Ωστόσο, καμία από τις δυο δεν μπόρεσε να μετουσιώσει τις ευκαιρίες της σε γκολ και πήγαν στα αποδυτήρια ισόπαλες (0-0). Με τον ίδιο ρυθμό ξεκίνησε το δεύτερο μέρος, με τους «νερατζούρι» να παίρνουν μέτρα στο γήπεδο από το 55’ και μετά.

Τα λεπτά περνούσαν και το παιχνίδι παρέμενε ισορροπημένο, με την μπάλα να πηγαίνει πάνω κάτω. Στο 74ο λεπτό η ομάδα του Σιμόνε Ιντζάγκι είχε μια καλή ευκαιρία να ανοίξει το σκορ μετά από εκτέλεση κόρνερ, αλλά κανείς παίκτης της Ίντερ δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Ασλάνι στο 77’ έκανε ένα πολύ ωραίο δυνατό σουτ, αλλά ο τερματοφύλακας της Ζάλτσμπουργκ του είπε «όχι»!

Η ιταλική ομάδα συνέχιζε να πιέζει με τον Λαουτάρο στο 83ο λεπτό να έχει μάλιστα και δοκάρι! Το ματς είχε πάρει φωτιά και ο ρυθμός ήταν τρελός και το μόνο που έλειπε ήταν το γκολ. Τελικά... ήρθε στο 86ο λεπτό, όταν η Ίντερ κέρδισε πέναλτι σε χέρι του Μπίντστρουπ, μετά από σουτ του Μπαρέλα. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες ανέλαβε την εκτέλεση και άνοιξε το σκορ λίγο πριν το φινάλε!

Μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του παιχνιδιού δεν άλλαξε κάτι και οι «νερατζούρι» κατάφεραν να πάρουν μια νίκη-χρυσάφι που τους στέλνει, μαζί με τη Σοσιεδάδ, στην επόμενη φάση του Champions League!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.