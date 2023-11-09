Το βράδυ της Πέμπτης (19:45) ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί κόντρα στη Ρεν, στη Γαλλία, σε μία αναμέτρηση που θα κρίνει σε σημαντικό βαθμό την παρουσία των «πράσινων» στην επόμενη φάση του UEFA Europa League.

Για ακόμη μια φορά, σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι, το paopantou.gr θα βρίσκεται κοντά στον Παναθηναϊκό.

Διαβάστε τη συνέχεια στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.