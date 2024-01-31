Στους «4» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson μετά από ματς-θρίλερ ο Παναθηναϊκός, που επικράτησε 2-0 του Ατρομήτου εκτός έδρας χάρη σε γκολ του Μλαντένοβιτς στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων και... περιμένει ΠΑΟΚ!

Κυρίαρχοι στο Περιστέρι οι παίκτες του Φατίχ Τερίμ, που είδε την ομάδα του να ανοίγει το σκορ με τον Ρούμπεν στο 35’, να χάνει ευκαιρίες και να έχει ακυρωθέν γκολ με τον Γερεμέγεφ, προτού μια απίθανη κεφαλιά του Σέρβου μπακ στο φινάλε δώσει την πρόκριση στο «τριφύλλι» με συνολικό σκορ 3-2.

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:

Στο μυαλό του κόουτς

Με 5-4-1 παρέταξε την ομάδα του ο Σάσα Ίλιτς, που είχε τον Τσιντώτα κάτω από τα δοκάρια και τους Κιβρακίδη, Τσακμάκη, Ασεβέδο, Ντε Μποκ και Αθανασίου στην άμυνα. Τετράδα στα χαφ έπαιξαν οι Κούντε, Έντερ, Βαλένσια και Βρακάς, με μοναδικό προωθημένο τον Αντζιέλσκι.

Από την άλλη, ο Φατίχ Τερίμ πορεύτηκε με 4-2-3-1, επιλέγοντας τον Ντραγκόφσκι στην εστία και τους Κώτσιρα, Ούγκο, Ακαϊντίν και Μλαντένοβιτς στην άμυνα. Στον άξονα επιλέχτηκαν οι Ρούμπεν-Τσέριν, με τους Μπερνάρ, Μπακασέτα και Παλάσιος τριάδα πίσω από τον Γερεμέγεφ.

Το ματς

Η πρώτη καλή στιγμή σημειώθηκε στο 5ο λεπτό, με τον Μπακασέτα να εκτελεί φάουλ από τα δεξιά και τον Ρούμπεν να στέλνει άουτ την μπάλα με κεφαλιά – με τον Ισπανό βέβαια να ξεκινά, ενδεχομένως, από θέση οφσάιντ.

Ένα μακρινό, άστοχο σουτ του Κιβρακίδη στο 16’ δεν ανησύχησε καθόλου τον Ντραγκόφσκι, με τον Παναθηναϊκό να εντείνει την πίεσή του και να έχει σουτ άουτ από τον Μπακασέτα στο 20’.

Οι γηπεδούχοι λίγο έλειψε να αιφνιδιάσουν την ομάδα του Τερίμ στο 28’, όταν ο Βαλένσια βρήκε τον Αντζιέλσκι μέσα στην περιοχή αλλά εκείνος σούταρε πάνω σε συμπαίκτη του, που μάλιστα ήταν εκτεθειμένος!

Η κεφαλιά του Μπακασέτα στο 32’ ήταν επίσης άστοχη, ωστόσο στο 35’ ήρθε, εντέλει, το γκολ για τους «πράσινους». Σκόρερ ο Ρούμπεν, που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή μετά από φάση διαρκείας ύστερα από κόρνερ.

Η εξέλιξη αυτή ώθησε το «τριφύλλι» να πιέσει ακόμη περισσότερο, με την προβολή του Μπακασέτα στο 39’ να καταλήγει άουτ, όπως και η κεφαλιά του Ακαϊντίν στο 45+1’.

Το δεύτερο μέρος βρήκε τον Παναθηναϊκό να εξακολουθεί να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, με τον Μπακασέτα να έχει άστοχο σουτ από καλή θέση στο 57’. Τρία λεπτά αργότερα, ο Τσέριν συνεργάστηκε άψογα με τον Γερεμέγεφ και βγήκε τετ α τετ, ωστόσο έστειλε την μπάλα πάνω στον Τσιντώτα...

Στο 62’ εκείνη κατέληξε τελικά στα δίχτυα μετά από εξαιρετικό πλασέ του Γερεμέγεφ, ο οποίος όμως ήταν σε θέση οφσάιντ, με το γκολ να ακυρώνεται.

Ο Σουηδός απείλησε ξανά στο 73’, με τον τερματοφύλακα του Ατρομήτου να αποκρούει το σουτ του, ενώ μια ωραία κομπίνα σε φάουλ στο 76’ κατέληξε σε άστοχο σουτ Μπακασέτα.

Η ώρα περνούσε και το σκορ δεν άλλαζε, με τους «πρασίνους» να πιέζουν για να αποφύγουν την παράταση. Εντέλει, στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, ήρθε η λύτρωση.

Ο Μπερνάρ έκανε την μπαλιά στην περιοχή, με τον Μλαντένοβιτς να πιάνει την κεφαλιά και να τη στέλνει με απίθανη ψηλοκρεμαστή πορεία στο βάθος της εστίας του Ατρομήτου!

Χρόνος για να αντιδράσουν οι γηπεδούχοι δεν υπήρχε, με τον Παναθηναϊκό να περνά με συνολικό σκορ 3-2.

Ατρόμητος (Σ. Ίλιτς): Τσιντώτας, Κιβρακίδης (86’ Πομόνης), Τσακμάκης, Ασεβέδο, Ντε Μποκ, Αθανασίου, Κούντε (90’ Φριντζόνσον), Έντερ (86’ Έρλινγκμαρκ), Βαλένσια, Αντζιέλσκι, Βρακάς (67’ Ρομπάιγ)

Στον πάγκο: Δήμος, Καραμάνης, Ντιρκς, Βέργος, Τριμμάτης

Παναθηναϊκός (Φ. Τερίμ): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Ούγκο, Ακαϊντίν, Μλαντένοβιτς, Ρούμπεν, Τσέριν, Μπερνάρ, Μπακασέτας (90+8’ Βιλένα), Παλάσιος (90+7’ Γεντβάι), Γερεμέγεφ (90’ Τζούριτσιτς)

Στον πάγκο: Λοντίγκιν, Σένκεφελντ, Ζέκα, Λημνιός, Φικάι, Κυριόπουλος

Διαιτητής: Ευαγγέλου

Βοηθοί: Κωσταράς, Δημητριάδης

4ος: Τσαγκαράκης

VAR: Ζαμπαλάς, Κωνσταντίνου

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.