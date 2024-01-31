Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: «Προκλητική η διαιτησία στον αγώνα με τον Ατρόμητο και πιο προκλητικό το VAR»

Αντίδραση των «πράσινων» με την ακύρωση του δεύτερου τέρματος που σημείωσαν στο Περιστέρι και το πέναλτι που δεν δόθηκε

Παναθηναϊκός

Αναοίνωση κατά της διαιτησίας του αγώνα κυπέλλου με τον Ατρόμητο εξέδωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, μετά την ακύρωση του δεύτερου τέρματος που σημείωσαν οι «πράσινοι» και το πέναλτι που δεν δόθηκε.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού: 

«Η διαιτησία του αποψινού αγώνα μας κόντρα στον Ατρόμητο είναι προκλητική και ακόμα πιο προκλητικό είναι το VAR».

