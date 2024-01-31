Αναοίνωση κατά της διαιτησίας του αγώνα κυπέλλου με τον Ατρόμητο εξέδωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, μετά την ακύρωση του δεύτερου τέρματος που σημείωσαν οι «πράσινοι» και το πέναλτι που δεν δόθηκε.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Η διαιτησία του αποψινού αγώνα μας κόντρα στον Ατρόμητο είναι προκλητική και ακόμα πιο προκλητικό είναι το VAR».

