Κύπελλο: Ο Χίγκλερ στο Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, Νταμπάνοβιτς στο Άρης-ΑΕΚ

Ο Ολλανδός Ντένις Χίγκλερ ορίστηκε στη ρεβάνς των «16» του Κυπέλλου Betsson ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό την Τετάρτη (21:00), ενώ την ίδια μέρα ο Μαυροβούνιος Νίκολα Νταμπάνοβιτς θα «σφυρίξει» το Άρης-ΑΕΚ (19:00).



Ο 38χρονος Χίγκλερ ήταν στο ΑΕΚ-Παναθηναϊκός 1-1 στις 21/4/2021 για τα playoffs και στο Βόλος-Παναθηναϊκός 3-1 στις 9/1/2022, με τους «πράσινους» τότε να διαμαρτύρονται για την αποβολή του Σάντσες με απευθείας κόκκινη στο 44'. Αντίθετα, δεν έχει διευθύνει ποτέ αγώνα του Ολυμπιακού. Στο VAR θα είναι ο συμπατριώτης του Πάουλους Φαν Μπούκελ.

O 42χρονος Νταμπάνοβιτς έχει διευθύνει πέντε παιχνίδια της ΑΕΚ: ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 3-1 (21/3/2021), Ολυμπιακός-ΑΕΚ 2-0 (25/4/2021), Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 1-1 (13/3/2022) και ΑΕΚ-Παναθηναϊκός 0-0 (19/3/2023) για το πρωτάθλημα, με τους πράσινους στο τελευταίο παιχνίδι να έχουν έντονα παράπονα από τη διαιτησία. Επίσης ήταν στο ΑΕΚ-Ολυμπιακός 3-0 για τα ημιτελικά του Κυπέλλου (9/2/2023). Παράλληλα ήταν στο Παναθηναϊκός-Άρης 1-0 (23/10/2022) για το πρωτάθλημα. Στο VAR την Τετάρτη θα έχει τον Κροάτη Μάριο Ζέμπετς.



Το Πανσερραϊκός-ΠΑΟΚ θα διευθύνει ο Τσέτσιλας (VAR: Ευαγγέλου), ενώ στα υπόλοιπα τέσσερα παιχνίδια του τριημέρου δεν θα υπάρχει VAR, αφού είναι στην ευχέρεια των ομάδων να το έχουν αλλά και να το... πληρώσουν. Το Κηφισιά-ΟΦΗ θα διευθύνει ο Ματσούκας, το Ατρόμητος-Λάρισα ο Βάτσιος, το Καλλιθέα-Παναιτωλικός ο Ζαμπαλάς και το Νίκη Βόλου-Λεβαδειακός ο Πουλικίδης.



Δείτε εδώ αναλυτικά τους ορισμούς

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.