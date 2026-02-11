Την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας εξασφάλισε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επικράτησε του Παναθηναϊκού με σκορ 2-0 στο γήπεδο της Τούμπας. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ήταν ανώτερος και στις δύο αναμετρήσεις με τους «πράσινους» και πλέον θα διεκδικεί το τρόπαιο κόντρα στον ΟΦΗ, ο οποίος απέκλεισε στον άλλο ημιτελικό τον Λεβαδειακό.

Σε ένα ματς που ο Παναθηναϊκός ήταν άρτια οργανωμένος, αλλά όχι απειλητικός, ο «δικέφαλος» τα βρήκε σκούρα για 70 λεπτά, έχασε με τραυματισμό και τον Πέλκα, αλλά δεν... μάσησε! Με γκολ του Γιακουμάκη στο 71' από ασίστ του Χατσίδη και γκολ του νεαρού στο 87', η ομάδα του Λουτσέσκου νίκησε 2-0 το «τριφύλλι» το... δίπλωσε στις νίκες και έφυγε για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στο Πανθεσσαλικό, όπου θα κοντραριστεί με τον ΟΦΗ.

To ματς:

Με τον ΠΑΟΚ να προσπαθεί να κάνει το δικό του παιχνίδι και να ξεκινά από νωρίς το κυνήγι του γκολ που θα τον βάλει με το ενάμισι πόδι στον τελικό, άρχισε το ματς στην Τούμπα.

Οι γηπεδούχοι επιχείρησαν στο 2' με ένα φιλόδοξο, αλλά πολύ άστοχο σουτ του Ζίβκοβιτς να απειλήσουν, ενώ στη συνέχεια, οι «πράσινοι» επιχείρησαν να αιφνιδιάσουν την άμυνα του ΠΑΟΚ, κάτι το οποίο δεν έγινε με τον Κένι να κάνει καθοριστική επέμβαση και να βγάζει εκτός πορεία τον Τετέι πριν αυτός γίνει επικίνδυνος.

Η πρώτη καλή στιγμή του ντέρμπι ήρθε στο 7' και ήταν για την ομάδα του Λουτσέσκου, με την πίεση διαρκείας στα καρέ του Παναθηναϊκού να απομακρύνεται προσωρινά, ο Μεϊτέ έγινε αποδέκτης της μπάλα και με μονοκόμματο σουτ εκτός περιοχής, έστειλε την μπάλα ελάχιστα άουτ από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Λαφόν.

Οι γηπεδούχοι ενέτειναν την πίεση τους, παίρνοντας εκ νέου την κατοχή και στο 8' είχαν μια ακόμη καλή στιγμή με το νέο σουτ του Μεϊτέ, να αποκρούεται από τον Λαφόν σε κόρνερ, με την ευκαιρία να έχει προέλθει από αδράνεια της άμυνας του Παναθηναϊκού.

Οι εντάσεις του ΠΑΟΚ ήταν πολύ περισσότερες και το να πλησιάσει στην περιοχή του Παναθηναϊκού, αρκετά βατό. Οι «ασπρόμαυροι» προκαλούσαν τον Παναθηναϊκό να πάρει μέτρα και να τον χτυπήσουν στο ανοικτό γήπεδο, κάτι το οποίο δεν έγινε με ουσιαστικό αποτέλεσμα. Οι «πράσινοι» από την πλευρά τους, έκαναν σωστή διαχείριση δυνάμεων, αλλά σε σύγκριση με το ντέρμπι του Φαλήρου έπαιζαν περισσότερο με τη φωτιά στα μετόπισθεν.

Στο 33' ο Μιχαηλίδης πήγε πάρα πολύ δυνατά πάνω στον Ταμπόρδα, με τον Φωτιά να δείχνει κίτρινη κάρτα στον κεντρικό αμυντικό του ΠΑΟΚ, σε μια απόφαση που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι πιο «αναβαθμισμένη» αν πήγαινε στο VAR.

Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Λουτσέσκου είδε τον Πέλκα να βρίσκεται στο έδαφος και να μην μπορεί να συνεχίσει. Ο Ρουμάνος πήρε την απόφαση να τον αντικαταστήσει, με τον Χατσίδη, ενώ άλλαξε και τον Μύθου, ρίχνοντας στη μάχη τον Γιακουμάκη. Ο Έλληνας στράικερ λίγο έλειψε στο 42' να πληγώσει ξανά τον Παναθηναϊκό, όταν μετά από φάουλ που εκτελέστηκε, έπιασε εξ επαφής κεφαλιά, αλλά ο Λαφόν εντυπωσιακά απομάκρυνε σε κόρνερ στην τελευταία καλή στιγμή του πρώτου μέρους.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τον Παναθηναϊκό να έχει διάθεση να βγει πιο μπροστά και να πάρει αποφάσεις και στο επιθετικό κομμάτι, ξεκινώντας με ένα σουτ του Αντίνο το οποίο έφυγε άουτ. Οι γηπεδούχοι είχαν «βραχυκυκλώσει» από τον τρόπο παιχνιδιού του Παναθηναϊκού, ο οποίος δεν άφηνε πολλούς χώρου, κλείνοντας τις γραμμές.

Στο 63' ήρθαν οι πρώτες κινήσεις και από τον Ράφα Μπενίτεθ, που έριξε στο ματς Σφιντέρσκι, Ρενάτο και Ζαρουρί κάτι το οποίο έδειξε να αποδιοργανώνει τους πράσινους. Μετά από ένα κακό διάστημα στο ματς, ο ΠΑΟΚ βρήκε τον τρόπο και ξεκλείδωσε την άμυνα του Παναθηναϊκού και... κλείδωσε την πρόκριση. Η μπάλα κυκλοφόρησε από τα δεξιά, παρά τη λάθος πάσα του Τάισον, η κόντρα τον βοήθησε για να φτάσει στον Χατσίδη, αυτός από τα αριστερά στην περιοχή βρέθηκε μόνος, έκανε το γύρισμα, εκεί όπου ο αμαρκάριστος Γιακουμάκης με διπλή προσπάθεια, άνοιξε το σκορ.

Οι «πράσινοι» ήταν μπροστά και είχαν αξιώσεις να απειλήσουν, όμως μια αδράνεια, τους... αποτελείωσε οριστικά από την υπόθεση «τελικός». Ο Λαφόν προσπάθησε να γεμίσει στον Ζαρουρί με το χέρι ο Καμαρά έκλεψε και πάσαρε στον Γιακουμάκη, αυτός πλάσαρε, ο Λαφόν απέκρουσε ασταθώς και ο Χατσίδης στην επαναφορά έκανε το 2-0.

