Στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ο ΟΦΗ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και τέταρτη συνολικά στην ιστορία του. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη νίκησε τον Λεβαδειακό εκτός έδρας με 0-1 και προκρίθηκε πανηγυρικά, παρά το ότι έπαιζε με δέκα παίκτες από το 34' μετά από αποβολή του Σαλσέδο. Το «χρυσό» γκολ πέτυχε ο Λαμπρόπουλος με κεφαλιά στο 45'.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος παρέταξε τον Λεβαδειακό με 4-2-3-1 και τον Λοντίγκιν κάτω από τα δοκάρια, με τους Τσάπρα, Λιάγκα, Μάγκνουσον και Βήχο να απαρτίζουν την τετράδα της άμυνας. Τσοκάι-Κωστή το δίδυμο στα χαφ, με τον Παλάσιος στο δεξί άκρο της επίθεσης, τον Γκούμα στο αριστερό και τον Μπάλτσι πίσω από τον Όζμπολτ.

Από την άλλη, το 3-4-3 επέλεξε ο Χρήστος Κόντης για τον ΟΦΗ, με τον Χριστογεώργο κάτω από τα γκολπόστ και τους Κωστούλα, Λαμπρόπουλο και Κρίζμανιτς στην τριάδα των στόπερ. Γκονζάλες στα δεξιά και Αθανασίου στα αριστερά κάλυπταν τις πτέρυγες, με τους Ανδρούτσο και Αποστολάκη στον άξονα. Φούντας και Νους κινούνταν περιφερειακά του Σαλσέδο.

Το ματς:

Ένα πρώτο ημίχρονο στη Λιβαδειά που κύλησε σε χαμηλό τέμπο και με τις δύο ομάδες να προσέχουν πρωτίστως τα νώτα τους, πριν το παιχνίδι γίνει δραματικό, με τον ΟΦΗ να πηγαίνει στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ, παρότι αγωνιζόταν με δέκα παίκτες από το 34'.

Στο ξεκίνημα, καμία από τις δύο ομάδες δεν ήθελε να πάρει ρίσκα. Ο ΟΦΗ επιχείρησε να αποφύγει το πρέσινγκ του Λεβαδειακού με βαθιές μεταβιβάσεις του Χριστογεώργου προς Γκονζάλες και Αθανασίου, αποφεύγοντας την κυκλοφορία χαμηλά. Από την άλλη, οι Βοιωτοί πίεζαν πιο οργανωμένα και έψαχναν το γρήγορο τρανζίσιον, με τον Παλάσιος να αποτελεί τη βασική επιθετική τους αιχμή, χωρίς όμως να προκύπτουν καθαρές τελικές.

Στο 12' ο Παπαπέτρου έδειξε αρχικά κόκκινη στον Αθανασίου για ανατροπή του Παλάσιος λίγο έξω από την περιοχή, όμως μετά από on field review ανακάλεσε την απόφασή του και το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά. Από το 15' και μετά ο Λεβαδειακός ανέβασε τις γραμμές του, πήρε μέτρα στο γήπεδο και εγκαταστάθηκε γύρω από την περιοχή του ΟΦΗ, χωρίς ουσία στην τελική προσπάθεια.

Η κομβική στιγμή ήρθε στο 35', όταν ο Σαλσέδο αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα για απρόσεκτο μαρκάρισμα στον Τσοκάι, αφήνοντας τους Κρητικούς με δέκα. Κι όμως, αντί να λυγίσουν, βρήκαν το γκολ. Στο 41' ο Γκονζάλες έσωσε πάνω στη γραμμή στην κεφαλιά του Όζμπολτ και στο 45' από εκτέλεση φάουλ του ίδιου, ο Λαμπρόπουλος πήρε ανενόχλητος την κεφαλιά, με τον Λοντίγκιν να έχει αργή αντίδραση και να μην μπορεί να αποσοβήσει το 0-1. Στο 45+4' ο Λεβαδειακός λίγο έλειψε να ισοφαρίσει, αλλά ο Παλάσιος σημάδεψε το δοκάρι σε διαγώνιο σουτ που επιχείρησε.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, οι Βοιωτοί μπήκαν αποφασισμένοι να εκμεταλλευτούν το αριθμητικό πλεονέκτημα. Στο 47' ο Παλάσιος άγγιξε την ισοφάριση, όταν μετά από κόντρα η μπάλα στρώθηκε μπροστά του, όμως το σουτ πέρασε δίπλα από το δοκάρι του Χριστογεώργου. Η πίεση συνεχίστηκε με διαδοχικές επισκέψεις στην περιοχή, ενώ στο 60' χάθηκε η μεγαλύτερη ευκαιρία, όταν μετά από ωραία κάθετη του Κωστή στον Πεντρόζο, Χριστογεώργος είπε «όχι» στο τετ α τετ.

Ο Λεβαδειακός ανέβαζε συνεχώς τις γραμμές του, με τον Βέρμπιτς να δίνει φρεσκάδα, όμως ο ΟΦΗ αμυνόταν με αυταπάρνηση. Ο Χριστογεώργος ήταν σταθερός σε κάθε σέντρα και κάθε στημένη φάση, ενώ οι Κωστούλας και Λαμπρόπουλος καθάριζαν ό,τι περνούσε από την περιοχή. Στο τελευταίο τέταρτο, το ματς έγινε ροντέο. Ο Όζμπολτ είδε σουτ του να σταματά σε σωτήριο μπλοκ του Κωστούλα, ενώ ο Παπαδόπουλος δοκίμασε τα πόδια του από μακριά, αλλά ο κίπερ του ΟΦΗ μπλόκαρε ξανά.

Στις καθυστερήσεις, ο Λοντίγκιν ανέβηκε για το τελευταίο φάουλ, όμως ούτε εκεί λύγισε η κρητική άμυνα. Με επτά λεπτά έξτρα χρόνου και την ένταση στο «κόκκινο», ο ΟΦΗ άντεξε μέχρι τέλους, κράτησε το 0-1 και σφράγισε μια τεράστια πρόκριση, παίζοντας σχεδόν μία ώρα με δέκα παίκτες!

