Σιάο: «Αυτό είναι απλώς το καύσιμο για ό,τι έρχεται - Θα επιστρέψουμε καλύτεροι και πιο δυνατοί»

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Άρης Betsson, Ρίτσαρντ Σιάο, έστειλε το δικό του μήνυμα μετά την ήττα και τον αποκλεισμό των «κίτρινων» από τη συνέχεια του EuroCup

Το βράδυ της Τετάρτης (11/02) ολοκληρώθηκε το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του Άρη Betsson στο EuroCup, με τους Θεσσαλονικείς να χάνουν δίκαια με σκορ 111-92 από την Κλουζ στη Ρουμανία για την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων.

Λίγη ώρα μετά το τέλος του αγώνα, ο ισχυρός άνδρας της «κίτρινης» ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο, έστειλε μέσω των social media το δικό του μήνυμα στήριξης, τονίζοντας πως του χρόνου η ομάδα θα επιστρέψει στον θεσμό ακόμα καλύτερη και πιο δυνατή.



Αναλυτικά το μήνυμά του:

«Παλέψαμε μέχρι το τέλος. Αυτή τη φορά δεν πήγε έτσι όπως θα θέλαμε αλλά είμαι περήφανος για τον τρόπο με τον οποίο παλέψαμε και για την πρόοδο. Αυτό είναι απλώς το καύσιμο για ότι έρχεται. Θα επιστρέψουμε καλύτεροι και πιο δυνατοί του χρόνου», έγραψε.
