Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τον ΠΑΟΚ, στην Τούμπα, στη ρεβάνς του μεταξύ τους 0-1 για τα ημιτελικά του φετινού Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Με τον Ράφα Μπενίτεθ να καταλήγει στους παίκτες που θα ξεκινήσουν στο αρχικό σχήμα του «τριφυλλιού» στο ντέρμπι με αντίπαλο τον «δικέφαλο του Βορρά». Πραγματοποιώντας δύο αλλαγές σε σχέση με το πρόσφατο ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό και επαναφέροντας στην 11άδα τους Τουμπά και Μπακασέτα.

Παρακολουθήστε ΕΔΩ την εξέλιξη της αναμέτρησης

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί με σύστημα 3-4-2-1. Ο Λαφόν θα καθίσει στο τέρμα, με τους Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον και Τουμπά τριάδα στην άμυνα. Καλάμπρια και Κυριακόπουλος θα είναι δεξιά και αριστερά ως μπακ-χαφ, ενώ Μπακασέτας και Κοντούρης θα κινούνται στον άξονα. Με τους Ταμπόρδα και Αντίνο να παίζουν πίσω από τον προωθημένο Τετέι.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ θα παραταχθεί με τον Σουαλιό Μεϊτέ στη μεσαία γραμμή απέναντι στον Παναθηναϊκό (20:30) στον μεγάλο ημιτελικό της Τούμπας, σε μια βραδιά όπου ο Δικέφαλος καλείται να υπερασπιστεί το 0-1 του πρώτου αγώνα και να σφραγίσει την πρόκριση μπροστά στο κατάμεστο γήπεδό του.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Αντώνης Τσιφτσής, με τους Μπάμπα, Μιχαηλίδη, Κεντζιόρα και Κένι να συνθέτουν την τετράδα της άμυνας. Στον άξονα επιστρέφει ο Μεϊτέ στο πλευρό του Οζντόεφ, ενώ ο Δημήτρης Πέλκας διατηρεί τη θέση του ως οργανωτής.

Στα άκρα της επίθεσης θα ξεκινήσουν οι Τάισον και Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ενώ στην κορυφή -λόγω ηλικιακού περιορισμού- θα αγωνιστεί ο Ανέστης Μύθου.



