Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Πρώτη νίκη για το «Γηραιό», 1-0 την Ηλιούπολη

Στην πρεμιέρα του στη διοργάνωση, ο Ηρακλής επικράτησε πολύ πιο άνετα από ό,τι δείχνει το τελικό 1-0 της Ηλιούπολης στο Καυτατζόγλειο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Το μοναδικό τέρμα που έκρινε το ματς πέτυχε ο Ντοβεντάν με πέναλτι στο 35ο λεπτό μετά από αντικανονικό μαρκάρισμα που κέρδισε ο ίδιος μέσα στην αντίπαλη περιοχή από τον Καρανίκα. Έκτοτε, οι Θεσσαλονικείς κυριάρχησαν απόλυτα στο παιχνίδι, ήλεγξαν τον ρυθμό και απείλησαν σοβαρά σε ακόμα 2-3 περιπτώσεις χωρίς ωστόσο να αλλάξει κάτι στο τελικό αποτέλεσμα.

Για τους φιλοξενούμενους αυτή ήταν η δεύτερη ήττα σε ισάριθμα ματς στο Κύπελλο, καθώς είχε προηγηθεί η εντός έδρας ήττα από τον Βόλο (1-3).

Στις επόμενες αγωνιστικές, ο Ηρακλής, που έκανε το «2 στα 2» με τον Δημήτρη Σπανό στον πάγκο του, θα αντιμετωπίζει ΟΦΗ (εκτός), Παναιτωλικό (εντός) και Ολυμπιακό (εκτός). Από την πλευρά της, η Ηλιούπολη παίζει με ΑΕΚ (εντός) και με Αστέρα AKTOR (εκτός) στις τελευταίες δύο αγωνιστικές της στον θεσμό.

Η βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

