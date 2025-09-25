Ο Άλεκ Πίτερς υποβλήθηκε στο ίδιο challenge με αρκετούς παίκτες της Ευρωλίγκας, που κλήθηκαν λίγο πριν την έναρξη της σεζόν να βάλουν σε κατάταξη τις 20 ομάδες της διοργάνωσης.

Ο Αμερικανός φόργουορντ τοποθετεί πρώτη την ομάδα του, τον Ολυμπιακό, ενώ βάζει τέταρτο τον Παναθηναϊκό, με την Φενέρμπαχτσε δεύτερη και τη Ρεάλ τρίτη να... παρεμβάλλονται. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ο Πίτερς έβαλε στην τελευταία θέση την Χάποελ Τελ Αβίβ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.