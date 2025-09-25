Λογαριασμός
Ο Πίτερς βλέπει πρώτο τον Ολυμπιακό στη νέα Ευρωλίγκα - Πού βάζει τον Παναθηναϊκό

Οι προβλέψεις του Άλεκ Πίτερς για τη νέα Ευρωλίγκα

Πίτερς

Ο Άλεκ Πίτερς υποβλήθηκε στο ίδιο challenge με αρκετούς παίκτες της Ευρωλίγκας, που κλήθηκαν λίγο πριν την έναρξη της σεζόν να βάλουν σε κατάταξη τις 20 ομάδες της διοργάνωσης.

Ο Αμερικανός φόργουορντ τοποθετεί πρώτη την ομάδα του, τον Ολυμπιακό, ενώ βάζει τέταρτο τον Παναθηναϊκό, με την Φενέρμπαχτσε δεύτερη και τη Ρεάλ τρίτη να... παρεμβάλλονται. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ο Πίτερς έβαλε στην τελευταία θέση την Χάποελ Τελ Αβίβ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by EuroLeague (@euroleague)

Πηγή: sport-fm.gr

