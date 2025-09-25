Με επιτυχία η μεταμόσχευση του Πολονάρα – Ποζάρει με το σήμα της νίκης

Με τα δάκτυλα του να σχηματίζουν το σήμα της νίκης ο Ακίλε Πολονάρα πόζαρε λίγο μετά την επέμβαση στην οποία υπεβλήθη. Ο διεθνής Ιταλός μπασκετομπολίστας με τον τρόπο αυτό θέλησε να ενημερώσει από μόνος του την επιτυχία με την οποία στέφθηκε η μεταμόσχευση μυελού των οστών που έκανε σήμερα το πρωί σε νοσοκομείο στην Ιταλία στην νέα μάχη που δίνει για τη ζωή του.

«Όλα καλά», γράφει στο story που ανέβασε χαροποιώντας όλο τον αθλητικό κόσμο με το αισιόδοξο μήνυμα για νίκη κόντρα στην λευχαιμία που έστειλε.

Πριν λίγες ημέρες ο Πολονάρα ενημερώθηκε ότι είχε βρεθεί δότης από τις ΗΠΑ με συμβατότητα μεγαλύτερη από 90%, κάτι που οδήγησε στη σημερινή επέμβαση.

Όπως αναφέρουν τα ιταλικά ΜΜΕ πλέον ο παίκτης θα συνεχίσει για ένα χρονικό διάστημα την θεραπεία του και όταν την ολοκληρώσει θα αρχίσει να μετράει αντίστροφα για να μπορέσει να επιστρέψει ακόμη και στις προπονήσεις όπως αναφέρουν οι ιατρικές πηγές που επικαλούνται τα ιταλικά δημοσιεύματα.

