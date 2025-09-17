Ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Athens Kallithea στο «Απόστολος Νικολαΐδης» με γκολ του Ντέσερς, ο οποίος άνοιξε λογαριασμό με το «τριφύλλι» και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στο Κύπελλο Ελλάδας.

Ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε με σύστημα 4-3-3, τον Λαφόν κάτω από τα γκολπόστ, ενώ Κώτσιρας, Ίνγκασον, Γέντβαϊ και Μλαντένοβιτς ήταν οι τέσσερις της άμυνας. Με τους Σιώπη, Μπρέγκου και Ταμπόρδα -που έκανε ντεμπούτο- στα χαφ, ενώ Τετέ και Ζαρουρί έπαιξαν στα άκρα και ο Ντέσερς στην κορυφή της επίθεσης.



Η Athens Kallithea «κατέβηκε» με σχηματισμό 4-2-3-1, τον Κρέσπι στην εστία και τους Πανάγου, Ματίγεβιτς, Πασαλίδη και Παυλάκη τετράδα στα μετόπισθεν. Κριμιτζάς και Σαταριάνο ήταν το δίδυμο στον άξονα, οι Γρίβας-Μαυρίας ήταν στα «φτερά» και ο Γκολφίνος πίσω από τον προωθημένο Καντίγιο.

Το ματς



Ο Παναθηναϊκός επιδίωξε να κυκλοφορήσει την μπάλα γρήγορα για να βρει τους χώρους για να επιτεθεί, παίζοντας κυρίως από τα δεξιά και με τον Ταμπόρδα να δείχνει αρκετά… ορεξάτος, στο ντεμπούτο του.

Ο Αργεντινός χαφ είχε την πρώτη ευκαιρία μόλις στο 3ο λεπτό, στάθηκε άτυχος στο 14’, όταν το δοκάρι σταμάτησε το σκαστό σουτ του, ενώ δύο λεπτά μετά είδε αντίπαλο να απομακρύνει την μπάλα πριν αυτή καταλήξει στην εστία του Κρέσπι!

Συμμετείχε δε, σε αρκετές επιθετικές ενέργειες των «πράσινων», όπως και ο Ντέσερς που ήταν και αυτός μέσα στις περισσότερες φάσεις της ομάδας του, στο ξεκίνημα.

Η Athens Kallithea προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το άγχος του αντιπάλου της και κάποια λάθη του Γέντβαϊ, τις φορές που βρέθηκε στο επιθετικό τρίτο, αλλά ούτε ο Γρίβας στο 4’, ούτε ο Πασαλίδης με κεφαλιά στο 9’ κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ και να βάλουν περισσότερη πίεση…

Όσο περνούσε η ώρα, ο Παναθηναϊκός συνέχιζε να ελέγχει το παιχνίδι, ενώ στο 23ο λεπτό ο διαιτητής Μόσχου καταλόγισε πέναλτι για χέρι του Ματίγεβιτς, αλλά το πήρε πίσω, σωστά όπως αποδείχτηκε μέσω VAR.

Κάποια διαδοχικά κόρνερ πέρασαν και αυτά ανεκμετάλλευτα για τους γηπεδούχους, που έφτασαν ωστόσο στο 1-0 με τη συμπλήρωση μισής ώρας παιχνιδιού. Όταν ο Τετέ πέρασε δύο αντιπάλους από τα δεξιά και σέρβιρε… έτοιμο γκολ στον Ντέσερς, ο οποίος άνοιξε λογαριασμό!

Με τους γηπεδούχους να μην… κατεβάζουν ταχύτητα στη συνέχεια, ψάχνοντας και ένα δεύτερο τέρμα, αλλά, πλην μια φάσης με τον Ταμπόρδα στο 33’, να μην έχουν κάποια άλλη καλή στιγμή μέχρι την ανάπαυλα.

VP: Ο Ντέσερς ήταν στο κατάλληλο σημείο, την κατάλληλη στιγμή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κρέσπι, στο 30ο λεπτό! Με τον Νιγηριανό σέντερ φορ να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ για τον Παναθηναϊκό και μοναδικό της αναμέτρησης, άρα να κρίνει και τον νικητή της. Γενικότερα, όμως, είχε καλές τοποθετήσεις μέσα στην αντίπαλη περιοχή και έδειξε κάποια από τα στοιχεία του…

Η «σφυρίχτρα»: Ο Μόσχου καταλόγισε πέναλτι στο 23ο λεπτό, για χέρι του Ματίγεβιτς αλλά ο Πολυχρόνης τον φώναξε να επανεξετάσει την φάση και άλλαξε απόφαση, σωστά. Πάντως, ο ρέφερι από το Λασίθι θα μπορούσε να είναι λιγότερο τυπικός και να αφήσει κάποιες φάσεις στο παιχνίδι, αντί να σφυρίζει… διαρκώς.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Δημήτρης Κοροπούλης): Λαφόν, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Γέντβαϊ, Μλαντένοβιτς, Σιώπης, Μπρέγκου (68' Μπόκος), Ταμπόρδα (58' Τσέριν), Τετέ (68' Μπακασέτας), Ντέσερς (78' Πάντοβιτς), Ζαρουρί (78' Τζούριτσιτς).

Έμειναν στον πάγκο: Σταμέλλος, Καλάμπρια, Τουμπά, Φικάι, Τσιριβέγια, Νίκας.

Athens Kallithea (Κώστας Μπράτσος) : Κρέσπι, Πανάγου, Ματίγεβιτς, Πασαλίδης, Παυλάκης, Κριμιτζάς (78' Ζωγραφάκης), Σαταριάνο (64' Μεταξάς), Γρίβας (46' Ορμενάι), Γκολφίνος, Μαυριάς (46' Σαρδέλης), Καντίγιο.

Έμειναν στον πάγκο: Παπαδόπουλος, Προδρομίτης, Βασιλόγιαννης, Σωτηράκος, Γκέζος.

Διαιτητής: Δημήτρης Μόσχου (Λασιθίου).

Βοηθοί: Αργύρης Νταβέλας (Μακεδονίας), Σπήλιος Οικονόμου (Αχαΐας).

4ος διαιτητής: Βασίλης Φίτσας (Πρέβεζας-Λευκάδας).

VAR: Φώτης Πολυχρόνης (Πιερίας).

AVAR: Θανάσης Μπούτσικος (Μακεδονίας).

