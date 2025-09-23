Κύπελλο Ελλάδας: Δύσκολα ο Άρης, 1-0 την αξιόμαχη Μαρκό

Ο Άρης με τον Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο του, εκτός από καλή εικόνα έχει και… άστρο. Οι «κίτρινοι» επικράτησαν με 1-0 της Μαρκό, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, κάνοντας το 4/4 υπό τις οδηγίες του Ισπανού τεχνικού.

Μεγάλη ατυχία για την ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου, καθώς αναγκάστηκε ο Φατιόν να αφήνει τη μεσαία γραμμή όπου και αγωνίζεται όλα αυτά τα χρόνια και στο 80’ πήρε τα γάντια του Αυγερινού και έκατσε κάτω από τα δοκάρια, καθώς ο Έλληνας κίπερ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα, με τη Μαρκό να έχει εξαντλήσει όλες τις αλλαγές της. Τίμιος όμως καθώς δεν δέχθηκε κανένα γκολ, διατηρώντας το 1-0.



Ο Μανόλο Χιμένεθ επέλεξε να παρατάξει την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 και τον Αθανασιάδη κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα τοποθετήθηκαν οι Φαντιγκά, Ροζ, Σάντμπεργκ και Φρίντεκ. Δίδυμο στα χαφ μπήκαν οι Γαλανόπουλος και Βοριαζίδης, με τον Νινγκ σε έναν πιο ελεύθερο ρόλο μπροστά τους. Αριστερά έπαιξε ο Σίστο, δεξιά ο Γιαννιώτας και στην κορυφή ο Μισεουΐ.

Από την άλλη πλευρά ο Σούλης Παπαδόπουλος αγωνίστηκε με σύστημα 4-3-3 με τον Αυγερινό στο τέρμα. Στην άμυνα έπαιξαν οι Μπουσάι, Σμαλής, Στάμου και Τσάκνης, ενώ στα χαφ αγωνίστηκαν οι Κυρακίδης, Οικονομίδης και Κωνσταντακόπουλος. Αριστερά μπήκε ο Παυλίδης, δεξιά ο Μούλερ και στην κορυφή ο Αλεξόπουλος.

Το μοναδικό γκολ σημείωσε ο δανεικός από τη Χιρόνα, Γκαμπριέλ Μισεουί, στο 16', ενώ οι φιλοξενούμενοι έχασαν πολλές ευκαιρίες, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο.

Τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής:

Τρίτη 23/09

Καβάλα-Κηφισιά 1-1 (45+4' Δημοσθένους, 90+5' Πατήρας)

Άρης Μαρκό 1-0 (16' Μισεουί)

Τετάρτη 24/09

Βόλος-Ατρόμητος (15:00)

Athens Kallithea-ΟΦΗ (15:00)

Ελλάς Σύρου-Αιγάλεω (16:30)

Αστέρας Τρίπολης-Ολυμπιακός (17:00)

ΑΕΚ-Παναιτωλικός (19:00)

ΑΕΛ-Λεβαδειακός (19:00)

Πέμπτη 25/09

Ηρακλής-Ηλιούπολη(15:00)

