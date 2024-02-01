Το sport-fm.gr συνομίλησε με τον Αμερικανό γκαρντ, ο οποίος παραδέχθηκε το γεγονός πως δυσκολεύτηκε πολύ να βρει ρυθμό επιθετικά, αναφερόμενος και στη διαιτησία της αναμέτρησης.
- Άνω κάτω η Ιαπωνία, εγκατέλειψε την αποστολή της εθνικής ο Ίτο μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση
- Θρήνος στον στίβο: Σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Νότια Αφρική ο προπονητής σφυροβολίας Κώστας Σταθελάκος
- Νεαρός Τουρκοκύπριος έγινε είδηση γιατί έπαιξε ποδόσφαιρο σε ελληνοκυπριακή ομάδα μετά από 67 χρόνια
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.