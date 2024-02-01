Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Άστραψε και βρόντηξε ο Κέντρικ Ναν μετά το ματς με την Αρμάνι

Ο Κέντρικ Ναν σχολίασε την άμυνα των «πρασίνων» αλλά και τη διαιτησία του αγώνα

Κέντρικ Ναν

Το sport-fm.gr συνομίλησε με τον Αμερικανό γκαρντ, ο οποίος παραδέχθηκε το γεγονός πως δυσκολεύτηκε πολύ να βρει ρυθμό επιθετικά, αναφερόμενος και στη διαιτησία της αναμέτρησης. 

Αναλυτικά στο paopantou.gr 

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Euroleague
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark