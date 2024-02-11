Κολύμβηση:  Προκρίθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες η ομάδα 4Χ100μ. ελεύθερο ανδρών

Η ομάδα 4Χ100μ. ελεύθερο ανδρών κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, αλλά και να περάσει στον τελικό του αγωνίσματος για Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κολύμβησης της Ντόχα, που θα γίνει στις 19:32 ώρα Ελλάδας.

Οι Απόστολος Χρήστου, Στέργιος Μπίλας, Κριστάν Γκολομέεβ και Ανδρέας Βαζαίος κατέλαβαν την πέμπτη θέση του προκριματικού με χρόνο 3:14.33 και έφεραν την Ελλάδα σε έναν τελικό ομαδικού αγωνίσματος, για πρώτη φορά μετά από 19 χρόνια και τις δύο συνεχόμενες συμμετοχές της 4Χ200μ. ελεύθερο, το 2003 στη Βαρκελώνη και το 2005 στο Μόντρεαλ.

Αυτή τη φορά, και οι τέσσερις Ελληνες κολυμβητές έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους για να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο Χρήστου κολύμπησε το πρώτο 100άρι κάτω από τα 49 δευτερόλεπτα (48.92), ο Μπίλας, παρά το γεγονός ότι λίγο νωρίτερα είχε αγωνιστεί και στα 50μ. πεταλούδα, έκανε πέρασμα σε 48.81 και ακολούθησε ένα εντυπωσιακό 47.86 από τον Γκολομέεβ, που ανέβασε την ελληνική ομάδα στη δεύτερη θέση της 2ης προκριματικής σειράς, πίσω μόνο από την Ιταλία. Ο Βαζαίος έκλεισε την κούρσα με 48.74, έμεινε πίσω από Μεγάλη Βρετανία και Κίνα, αλλά αυτό δεν είχε πλέον καμία σημασία.

Τον ταχύτερο χρόνο των προκριματικών πέτυχαν οι ΗΠΑ (παρότι αγωνίζονται με σύνθεση ανάγκης, λόγω των πολλών απουσιών) με 3:12.32 και ακολούθησαν η Ιταλία με 3:12.96, η Μεγάλη Βρετανία (που έπεσε πλήρης, καθώς πέρυσι είχε ακυρωθεί και κινδύνευε να μείνει εκτός Ολυμπιακών) με 3:13.96 και η Κίνα με 3:14.07. Την οκτάδα του τελικού συμπλήρωσαν η Σερβία με 3:14.42, η Ισπανία με 3:14.71 και η Ουγγαρία με 3:14.73. Η Σουηδία ήταν ένατη με 3:15.37, αλλά με το χρόνο αυτό κατάφερε να υποσκελίσει την Πολωνία και να πάρει το τελευταίο εισιτήριο για το Παρίσι.

