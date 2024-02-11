Παναθηναϊκός: Έτσι βγαίνουν οι πρωταθλητές, το “κλειδί” που ξεκλειδώνει τον τίτλο

Κάποιες σημαντικές λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά στην πορεία πρωταθλητισμού μιας μεγάλης ομάδας. Πέρυσι για παράδειγμα ο Παναθηναϊκός πέρυσι δεν είχε βάθος στον πάγκο. Έπεσε σε κάποια σφυρίγματα καρμανιόλα.

Έκανε τα λάθη του, όπως στο ματς με τον Βόλο εντός. Είχε και την ατυχία στο παιχνίδι τίτλου με τον Ολυμπιακό. Όταν η ομάδα κτυπήθηκε από Covid, στο κομβικότερο σημείο του πρωταθλήματος. Όμως φέτος, αν και δεν βρέθηκε με ανοιγμένη ψαλίδα μπροστά στη βαθμολογία το τριφύλλι, δείχνει να ελέγχει σε μεγαλύτερο βαθμό τη μοίρα του.

