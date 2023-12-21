Φοβερός και τρομερός ΠΑΟΚ, πέρασε σαν σίφουνας από την Καισαριανή και θα κάνει Χριστούγεννα από την κορυφή!



Ο «δικέφαλος του Βορρά» επικράτησε με 6-0 της Κηφισιάς για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League, σε ένα παιχνίδι που κυριάρχησε από την αρχή έως το τέλος, με εξαίρεση ένα τρίλεπτο από το 16' έως το 19', παίρνοντας μια ακόμη νίκη τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Έξι διαφορετικούς σκόρερ είχε το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου, με τους Κωνσταντέλια, Τόμας, Ντεσπόντοφ, Μουργκ, Τσιγγάρα και Οζντόεφ να βρίσκουν δίχτυα, ενδεικτικό του πλουραλισμού που παρουσιάζουν φέτος οι Θεσσαλονικείς.



Σε βαθμολογικό επίπεδο, ο ΠΑΟΚ παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας και πήγε στους 35 βαθμούς, άφησε στο -1 τον Παναθηναϊκό, ενώ εκμεταλλεύτηκε τη γκέλα της ΑΕΚ με τον Πανσερραϊκό, ανοίγοντας τη διαφορά από την Ένωση στους τρεις βαθμούς, όπως και από τον Ολυμπιακό που έχει ματς λιγότερο.

Στο μυαλό των προπονητών:

Ο Ντέιβιντ Νίλσεν στο δεύτερο παιχνίδι του στον πάγκο της Κηφισιάς επέλεξε σύστημα 3-4-3, με τον Αναγνωστόπουλο κάτω από τα δοκάρια και τριάδα στην άμυνα τους Βαφέα, Λαντρ και Μποτία. Από αριστερά την πλευρά κάλυπτε ο Λούμορ, ενώ στα δεξιά ήταν ο Μασούρας, με κεντρικά χαφ τους Κωνσταντακόπουλο και Παπασάββα. Στην επιθετική τριάδα φανέλα βασικού πήρε ο Τετέϊ στα αριστερά, με τον Ματέους Σάντος στα δεξιά και τον Οζέγκοβιτς στην κορυφή της επίθεσης.



Στην αντίπερα όχθη, ο Ραζβάν Λουτσέσκου, στην τελευταία σύνθεση του ΠΑΟΚ για το 2023 κράτησε το αγαπημένο του 4-2-3-1. Στην εστία ο Κοτάρσκι, ενώ στην τετράδα της άμυνας από τα δεξιά προς τα αριστερά οι Σάστρε, Εκόνγκ, Μιχαηλίδης και Ράφα Σοάρες. Στη μεσαία γραμμή φανέλα βασικού πήραν οι Οζντόεφ και Μεϊτέ, με τους Κωνσταντέλια, Ντεσπόντοφ και Μουργκ να απαρτίζουν την τριάδα στη μεσοεπιθετική γραμμή πίσω από τον Τόμας.

Το ματς:

Από το ξεκίνημα της αναμέτρησης ο ΠΑΟΚ πήρε την κατοχή, έκανε το παιχνίδι του και ανανέωνε τις επιθέσεις τους με κλεψίματα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Στο 6’ ο Οζντόεφ είδε υπέροχα στην περιοχή τον Ντεσπόντοφ, αλλά ο Μποτία πήρε τη μπουκιά από το... στόμα του Βούλγαρου που δεν κατάφερε να εκτελέσει. Ο «δικέφαλος του Βορρά» ήταν συνεχώς μπροστά και στο 13’ άνοιξε το σκορ με τον Κωνσταντέλια! Ο νεαρός Έλληνας μεσοεπιθετικός έπαιξε ωραία με τον Μουργκ, βρήκε χώρο και έκανε το σουτ, με την μπάλα να βρίσκει λίγο στον Βαφέα και να καταλήγει στα δίχτυα για το 1-0.



Ο «δικέφαλος του Βορρά» έχασε τη συγκέντρωση του στα επόμενα λεπτά, με την Κηφισιά να έχει δυο εξαιρετικές ευκαιρίες να ισοφαρίσει, αλλά μην τις μετουσιώνει σε γκολ. Αρχικά, στο 16’ από τα δεξιά ο Μασούρας βγήκε στην πλάτη του Ράφα Σοάρες και έκανε το γύρισμα, ο Οζέγκοβιτς, όμως, έχοντας κενή εστία δεν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ενώ στο 19’ ο Μιχαηλίδης με λάθος μεταβίβαση έδωσε τη δυνατότητα στον Ματέους Σάντος να τον περάσει και να μοιράσει τον Λαντρ, ο οποίος έκανε το σουτ, με την μπάλα να περνάει άουτ.



Οι «ασπρόμαυροι» στη συνέχεια πήραν ξανά τον έλεγχο και στο 28’ «διπλασίασαν» τα τέρματα τους! Ωραία κίνηση του Ντεσπόντοφ από τα δεξιά, πάσαρε εξαιρετικά στο χώρο στον Τόμας, ο οποίος εκτέλεσε ιδανικά στη δεξιά πλευρά του Αναγνωστόπουλου για το 2-0.



Στο 34’ ο Ντεσπόντοφ απείλησε με δυνατό σουτ, αλλά ο Αναγνωστόπουλος του είπε «όχι», διώχνοντας σε κόρνερ, με τον Βούλγαρο να βρίσκει δίχτυα στην επόμενη φάση! Υπέροχη μπαλιά του Κωνσταντέλια στην πλάτη του Λούμορ, ο 27χρονος υποδέχτηκε την μπάλα και εκτέλεσε με ιδανικό τρόπο για το τρίτο γκολ του ΠΑΟΚ. Κάπως έτσι, το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τους Θεσσαλονικείς να έχουν κλειδώσει το τρίποντο, αξιοποιώντας την αποτελεσματικότητάς τους, αλλά και την ξεκάθαρη διαφορά ποιότητας που είχαν σε αντίθεση με την ομάδα των Βορείων Προαστίων.



Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου συνέχισε να έχει το πόδι στο γκάζι και στο 52’ πέτυχε ακόμη ένα τέρμα για το 4-0, καθώς μετά από εξαιρετική αντεπίθεση ο Κωνσταντέλιας μοίρασε στον Ντεσπόντοφ και εκείνος γύρισε στον Μουργκ, που άδειασε τον Μασούρα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Στη συνέχεια οι αλλαγές έριξαν το ρυθμό του αγώνα, με τον Τόμας να σκοράρει στο 67’ αλλά είδε τον διαιτητή να του το ακυρώνει καθώς ήταν από θέση οφσάιντ.



Στο 72’ ο Ράφα Σοάρες έχασε μεγάλη ευκαιρία, αφού το σουτ που επιχείρησε βρήκε το δοκάρι, με τον ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση να διευρύνει και άλλο το σκορ για το 5-0. Εκτέλεση κόρνερ του Ντεσπόντοφ, πήδηξε πιο ψηλά από όλους ο Οζντόεφ και με κεφαλιά δεν άφησε περιθώρια στον Αναγνωστόπουλο, με τον Ρώσο να συνεισφέρει σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού. Το τελικό 6-0 διαμόρφωσε ο Τσιγγάρας, σε μια φάση που ξεκίνησε από πλασέ του Σάστρε, ο Αναγνωστόπουλος έκοψε την πορεία της μπάλας, με τον Γκόμπελιτς να κάνει το τακουνάκι, αλλά δεν είχε δει τον Έλληνα χαφ που ήρθε από πίσω του και πέτυχε ακόμη ένα τέρμα για τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος.

MVP: Μαγεία Κίριλ Ντεσπόντοφ. Ο Βούλγαρος ήταν εξαιρετικός, οι περισσότερες μπάλες περνούσαν από τα πόδια του, σκοράροντας το τρίτο γκολ του ΠΑΟΚ, ενώ μοίρασε και τρεις ασίστ στην, πιθανότατα, καλύτερη εμφάνιση του με τη φανέλα του «δικέφαλου του Βορρά».



Η σφυρίχτρα: O Κωνσταντίνος Πουλικίδης δεν έκανε κάποιο λάθος, και σωστά ακυρώθηκαν τα γκολ των Τόμας και Σαμάτα μετά από υπόδειξη του VAR.



Κηφισιά (Ντέιβιντ Νίλσεν): Αναγνωστόπουλος, Μασούρας, Βαφέα, Λαντρ, Μποτία, Λούμορ (61’ Γκόμπελιτς), Παπασάββας, Κωνσταντακόπουλος (61’ Πρίτσας, 85’ Πέϊος), Τεττέι (61’ Μπιφούμα), Ματέους Σάντος, Οζέγκοβιτς.



ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Σάστρε, Εκόνγκ, Μιχαηλίδης, Ράφα Σοάρες (74’ Μπάμπα), Οζντόεφ (74’ Μάρκος Αντόνιο), Μεϊτέ (74’ Τσιγγάρας), Ντεσπόντοφ, Μουργκ (76’ Τζίμας), Κωνσταντέλιας, Τόμας (74’ Σαμάτα)



Διαιτητής: Πουλικίδης (Δράμας)

Βοηθοί: Ψαρρής (Ζακύνθου), Κούλα (Ξάνθης)

4ος διαιτητής: Ανδριανός (Αχαΐας)

VAR: Μανούχος (Αργολίδας)

AVAR: Νικολακάκης (Λασιθίου)

