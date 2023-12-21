Κατά της European Super League Τσέλσι και Τότεναμ

Τσέλσι και Τότεναμ έκαναν σαφές πως η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δεν αλλάζει στο ελάχιστο τη στάση τους απέναντι στην προοπτική δημιουργίας κλειστής λίγκας στο ποδόσφαιρο.



«Η σημερινή απόφαση δεν αλλάζει τη θέση της Τσέλσι. Πιστεύουμε ακράδαντα πως η Premier League, η αγγλική ομοσπονδία και οι ευρωπαϊκοί σύλλογοι μέσα από την ισχυρή μας σχέση με την Ένωση Συλλόγων (ECA) και μαζί με την FIFA και την UEFA, μπορούμε όλοι μαζί να συνεχίσουμε την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου προς όφελος όλων», αναφέρει η ανακοίνωση της Τσέλσι.

Παρόμοια και η επίσημη θέση της Τότεναμ. «Η στάση μας δεν άλλαξε. Παραμένουμε αφοσιωμένοι στις αξίες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τις άλλες ομάδες στην Ένωση Συλλόγων (ECA) και να συμμετέχουμε στις διοργανώσεις της UEFA», τονίζεται στην ανακοίνωση των Spurs.

