Χριστούγεννα στην εξάδα της βαθμολογίας θα κάνει ο Αστέρας Τρίπολης! Η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς έφυγε από το Ηράκλειο με σπουδαίο τρίποντο, αφού επικράτησε 2-0 του ΟΦΗ στο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης» και ντούμπλαρε τις νίκες του απέναντι στους Κρητικούς τη φετινή σεζόν.



Πέμπτο διαδοχικό εκτός έδρας ματς χωρίς ήττα για τους Αρκάδες, οι οποίοι μακριά από το σπίτι τους τα πάνε περίφημα, ενώ έφτασαν πλέον του 20 βαθμούς και είναι στο +3 από την 7η Λαμία. Την ίδια ώρα, ο ΟΦΗ παραμένει χωρίς νίκη για οκτώ σερί αγώνες, έμεινε στους 15 βαθμούς και η εξάδα απομακρύνεται επικίνδυνα.

Με το 5ο γκολ του Χουάν Μιριτέλο στο πρωτάθλημα προηγήθηκαν οι φιλοξενούμενοι, ο Κρέσπι έδωσε με πέναλτι αέρα δύο τερμάτων στην ομάδα του και ο 20χρνος κίπερ, Νίκος Γραμματικάκης με απίθανες επεμβάσεις στο ντεμπούτο του κράτησε το μεγάλο τρίποντο για την ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς.



Στο μυαλό του κόουτς



Με 4-3-3 παρέταξε τον ΟΦΗ ο Πέπε Μελ. Ο Μπάουμαν στην εστία, με τους Λάρσον, Καρώ, Βούρο, Τοράρινσον στην άμυνα. Γκαγιέγος, Νέιρα, Τοράλ η τριάδα του άξονα, με τους Αμπάντα, Μοσκέρα στα εξτέμ και τον Λουίς Φελίπε στην κορυφή της επίθεσης.



Με 4-2-3-1 κατέβασε τον Αστέρα Τρίπολης ο Μίλαν Ράσταβατς. Στο τέρμα ο Γραμματικάκης και οι Γκαρθία, Καστάνιο, Τζουκάνοβιτς, Χουχούμης στην τετράδα της άμυνας. Μουνάφο, Γκος το δίδυμο στον άξονα, μπροστά τους στη μεσοεπιθετική τριπλέτα οι Καλτσάς, Κρέσπι, Ζουγλής και ο Μιριτέλο μοναδικός προωθημένος.



Το ματς



Πολύ καλός ήταν ο ρυθμός στο πρώτο ημίχρονο, με τον Αστέρα να έχει την πρώτη του καλή στιγμή μόλις στο 2ο λεπτό. Μετά από εξαιρετική κυκλοφορία των Αρκάδων, ο Χουχούμης γύρισε στον Μιριτέλο, εκείνος έσπασε στον επερχόμενο Μουνάφο αλλά το σουτ του τελευταίου πέρασε λίγο άουτ. Στο 17’ ο Καλτσάς γύρισε στον Κρέσπι αλλά ο Ισπανός δεν έπιασε καλό σουτ μέσα από την περιοχή και η άμυνα του ΟΦΗ απομάκρυνε.

Ο ΟΦΗ στη συνέχεια πήρε μέτρα στο γήπεδο και άρχιζε να γίνεται πιο απειλητικός, με κύριο εκφραστή των φάσεων τον Λουίς Φελίπε, ο οποίος είχε κακά τελειώματα, ενώ η μοναδική φάση που κατέληξε εντός εστίας ήταν του Μοσκέρα, που είδε όμως τον Γραμματικάκη με μεγάλη επέμβαση να κρατάει το μηδέν.

Μετά το μισάωρο το ματς ήταν και πάλι ισορροπημένο, με τον Αστέρα να ανεβαίνει ξανά και στο 37ο λεπτό να βρίσκει το γκολ. Συγκεκριμένα, ο Γκος με υπέροχη μπαλιά βρήκε τον Καλτσά στην πλάτη του Τοράρινσον , εκείνος έκανε το παράλληλο γύρισμα και ο Μιριτέλο με πλασέ στην κίνηση εκτέλεσε τον Μπάουμαν για το 1-0. Το γκολ ελέγχθηκε στο VAR για οφσάιντ, ωστόσο τρία λεπτά αργότερα μέτρησε κανονικά.

Μέχρι το ημίχρονο δεν άλλαξε κάτι, με τους Αρκάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με προβάδισμα του ΟΦΗ, χάρη στον Χουάν Μιριτέλο (0-1).

Mε τον ίδιο ρυθμό κύλησε και το δεύτερο μέρος, με τον Αστέρα να έχει μια ευκαιρία για το 2-0 στο 48ο λεπτό, όταν ο Καλτσάς έκανε την σέντρα-σουτ, ο Κρέσπι από τη μικρή περιοχή πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ. Στο 53ο λεπτό οι Αρκάδες κέρδισαν πέναλτι, όταν ο Αμπάντα ανέτρεψε τον Καλτσά μέσα στην περιοχή… σηκώνοντάς τον στον αέρα, με τον διαιτητή να δείχνει σωστά την άσπρη βούλα. Ο Κρέσπι στο 55’ ανέλαβε την εκτέλεση και ευστόχησε από τα 11 βήματα για το 2-0 του Αστέρα.

Ο ΟΦΗ μετά το δεύτερο γκολ που δέχθηκε πήρε τα ηνία, προσπάθησε να πιέσει και να μειώσει στο σκορ για να ξαναμπεί στον αγώνα, ωστόσο είχε βρει απέναντί του έναν εκπληκτικό Γραμματικάκη που εξουδετέρωνε κάθε φάση. Στο 60’ ο Γκος έκλεψε και μπήκε από τα πλάγια στην περιοχή και γύρισε αλλά ο Βούρος τελευταία στιγμή έδιωξε πριν ο Μιριτέλο σκοράρει σε κενή εστία.



Οι Κρητικοί είχαν μια μεγάλη ευκαιρία για να μειώσουν στο 76’, όταν ο Φελίπε από πλεονεκτική θέση έκανε το πλασέ και ο Γραμματικάκης με το πόδι έδιωξε τελευταία στιγμή! Λίγα λεπτά μετά δε, ο νεαρός κίπερ που έκανε ντεμπούτο, με νέα τεράστια επέμβαση σε τελείωμα του Φελίπε, κράτησε ξανά το μηδέν!



Και αυτή η φάση επί της ουσίας έκανε τους γηπεδούχους να τα… παρατήσουν στο φινάλε, αφού έβλεπαν πως δύσκολα θα κατάφερναν κάτι. Το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή βρήκε τους Κρητικούς να γνωρίζουν άλλη μια ήττα και τους Αρκάδες να πανηγυρίζουν έξαλλα, πηγαίνοντας άπαντες πάνω στον Γραμματικάκη για να το… γλεντήσουν μαζί του, σε μια τρομερή στιγμή δείχνοντας πως είναι μια οικογένεια στον Αστέρα.

