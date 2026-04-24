Βρήκε τον κατάλληλο και δεν τον αφήνει! Τη συνεργασία τους και για τη σεζόν 2026/27 σφράγισαν οι Ατρόμητος και Ντούσαν Κέρκεζ, με τους «κυανόλευκους» να προχωρούν σε σχετική ανακοίνωση.

Μια εξέλιξη που ήρθε ως αποτέλεσμα κοινής επιθυμίας και των δύο πλευρών, οι οποίες βρίσκονταν σε σχετικές συζητήσεις το τελευταίο διάστημα, με το τελειωτικό ραντεβού μεταξύ του προπονητή και του Τεχνικού Διευθυντή του κλαμπ, Γιάννη Αγγελόπουλου, να λαμβάνει χώρα την Παρασκευή (24/4).

Από τη μία, οι Περιστεριώτες αναγνωρίζουν ότι ο 49χρονος τεχνικός έχει συμβάλει στην αγωνιστική ανάταση της ομάδας, βλέποντας στο πρόσωπό του τον κατάλληλο ώστε να χτίσουν γύρω του. Ασφαλώς ευχαριστημένος -όπως είχε εξηγήσει και στη συνέντευξή του στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6- είναι και ο Σερβοβόσνιος προπονητής, ο οποίος έχει καταθέσει ήδη τις εισηγήσεις του για την επόμενη μέρα.

Ένας… γάμος που μπορεί να άργησε λίγα χρόνια (Ατρόμητος και Κέρκεζ βρίσκονταν σε συζητήσεις να συνεργαστούν και στο παρελθόν), ωστόσο από τη στιγμή που πραγματοποιήθηκε, έδειξε πως είναι ταιριαστός και για τις δύο πλευρές. Μάλιστα, αμφότερες θεωρούν ότι μπορεί να οδηγήσει και τις δύο σε step up.

Ο Ντούσαν Κέρκεζ ανακοινώθηκε από τους «κυανόλευκους» στις 15 Νοεμβρίου. Μετά και το επιβλητικό πέρασμα (0-4) από τις Σέρρες έχει συμπληρώσει 22 παιχνίδια ως προπονητής τους, με την ομάδα του να έχει απολογισμό οκτώ νίκες, οκτώ ισοπαλίες (η μία εκ των οποίων στον αγώνα Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα που οδηγήθηκε στα πέναλτι, με τo «Αστέρι» να αποκλείεται) και έξι ήττες.

Το τελευταίο από τα 22 αυτά ματς, βέβαια, το παρακολούθησε από το μπουθ του Δημοτικού Γηπέδου Σερρών ελέω της τιμωρίας επτά αγωνιστικών που έχει δεχθεί από το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Όργανο της Σούπερ Λίγκας. Mια ποινή που, υπενθυμίζεται, χαρακτηρίζεται εξοντωντική και άδικη από τους Περιστεριώτες (αλλά σε μεγάλο βαθμό και από την κοινή ποδοσφαιρική γνώμη), σημειώνοντας ότι η δικαστής εξάντλησε την αυστηρότητά της. Από την Πέμπτη (23/4), δε, έχουν ασκήσει έφεση, βρισκόμενοι στο πλευρό του προπονητή τους και εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι η τιμωρία θα μειωθεί.

Πλέον, για τον Ατρόμητο -ταυτόχρονα με το καλό πρόσωπο που θέλει να δείχνει μέχρι το φινάλε της σεζόν συνεχίζοντας να βάζει και τις βάσεις για την επόμενη- αρχίζει να τρέχει στα γεμάτα και ο προγραμματισμός, με τα βασικά ζητούμενα να έχουν ήδη στοιχειοθετηθεί.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ατρόμητος και οι δηλώσεις του Ντούσαν Κέρκεζ:

«Προπονητής της ομάδας μας θα παραμείνει ο Ντούσαν Κέρκεζ.

Έτοιμος να χτίσει τον Ατρόμητο της σεζόν 2026/27 ο Ντούσαν Κέρκεζ! Έπειτα από συνάντηση με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας μας, Γιάννη Αγγελόπουλο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν και τυπικά να συνεχίσουν την κοινή τους πορεία και για τη νέα αγωνιστική περίοδο, βάζοντας άμεσα τις βάσεις για το 2026/27.

Ομάδα και προπονητής έχοντας μείνει απόλυτα ικανοποιημένοι από τη συνεργασία τους, άρχισαν ήδη τον προγραμματισμό για τη νέα σεζόν, με τον Ντούσαν Κέρκεζ να πραγματοποιεί και τις πρώτες του δηλώσεις μετά την οριστικοποίηση της συμφωνίας.

''Πρώτα απ' όλα είμαι πολύ ευχαριστημένος που θα μείνω και του χρόνου στον Ατρόμητο. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που θα δουλεύω με αυτούς τους ανθρώπους που είμαστε κάθε μέρα μαζί. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο που μου δίνει αυτή την ευκαιρία να συνεχίσω. Ειδικά, τον κ. Γιάννη (Αγγελόπουλο) μαζί με τον κ. Σπανό που με έφεραν εδώ και ειδικά ο κ. Γιάννης έκανε τα πάντα για να μείνω εδώ και του χρόνου, εγώ και οι βοηθοί μου. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κόσμο.

Δεν θέλω μεγάλα λόγια μέχρι το τέλος και για του χρόνου. Πρέπει να στήσουμε μια καλή βάση για του χρόνου ώστε να είμαστε καλύτεροι και εμείς πρέπει να φέρουμε τον Ατρόμητο εκεί που ήταν επί πολλά χρόνια. Σίγουρα θέλουμε τη στήριξη από τον κόσμο, όπως μας στήριξε. Μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μόνο όλοι μαζί, όπως το βλέπω τώρα, πως είμαστε όλοι μαζί και θέλουμε να κάνουμε καλά πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Ένας από τους πρώτους λόγους που ήθελα να συνεχίσω εδώ είναι η συνεργασία καθημερινά με τον κ. Σπανό, με τον κ. Γιάννη και με όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν εδώ. Έχουμε και κάποιους ανθρώπους πίσω από την ομάδα που είναι καθημερινά εδώ και μας βοηθούν. Η κατάσταση εδώ, τα γραφεία, τα αποδυτήρια, τα σπα, που δεν έχουν πολλές ομάδες στην Ελλάδα, όλο το προπονητικό κέντρο. Όπως βλέπω, κ. Σπανός και κ. Γιάννης θέλουν καθημερινά να βοηθήσουν και να βελτιώσουν πράγματα ώστε να γίνουν καλύτερα. Τώρα έχουμε πολλή δουλειά, αλλά πάντα λέω το ποδόσφαιρο είναι ομαδική δουλειά και ένας μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Μόνο όλοι μαζί''».

