Λαμπρόπουλος για τον τελικό Κυπέλλου: Πιο έτοιμοι φέτος, θα το διεκδικήσουμε στα ίσα

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ στη συνέντευξη Τύπου του Πανθεσσαλικού Σταδίου ενόψει του μεγάλου τελικού απέναντι στον ΠΑΟΚ, τονίζοντας την ετοιμότητα της ομάδας του και τη διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με την περσινή εμπειρία.

Αναφερόμενος στο αν υπάρχει άγχος ή ανυπομονησία, ο αρχηγός των Κρητικών στάθηκε στη σημασία του αγώνα, αλλά και στην ψυχολογική κατάσταση της ομάδας, ξεκαθαρίζοντας πως ο ΟΦΗ θα διεκδικήσει το τρόπαιο χωρίς φόβο.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως η ομάδα εμφανίζεται πιο ώριμη σε σχέση με πέρσι, έχοντας διαχειριστεί καλύτερα τα συναισθήματα και παρουσιάζοντας πιο σταθερή αγωνιστική εικόνα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος:

Για το αν υπάρχει άγχος ή ανυπομονησία:

«Είναι ένας τελικός, ξέρουμε τον αντίπαλό μας. Μπορεί η σεζόν να είναι δύσκολη για τον ΠΑΟΚ, ειδικά εξωαγωνιστικά, δεν υπάρχει κάποιος που να το θέλει περισσότερο ή λιγότερο. Είμαστε έτοιμοι και σε καλή αγωνιστική φόρμα, οπότε θα το διεκδικήσουμε στα ίσια και ο καλύτερος να κερδίσει».

Για τη δεύτερη συνεχόμενη παρουσία στον τελικό και αν τον προσεγγίζουν διαφορετικά:

«Πέρσι μας είχαν κατακλύσει τα συναισθήματα, ζούσαμε ένα... όνειρο και χαθήκαμε λίγο εκεί. Σίγουρα, πέρσι όταν χάσαμε τον τελικό, θέλαμε να μας δοθεί μία ευκαιρία. Νομίζω ότι πλέον έχουμε συγκρατημένα συναισθήματα και είμαστε πιο έτοιμοι γι' αυτό το ματς, χωρίς να περιοριστούμε από εξωγενείς παράγοντες και νομίζω πως είμαστε σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση σε σχέση με πέρσι».

