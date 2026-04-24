Στην ΑΕΛ Novibet και επίσημα ο Τζιανλούκα Φέστα

Σε νέα εποχή και επίσημα πέρασε η ΑΕΛ Novibet και στη μάχη που δίνει για την παραμονή της στα μεγάλα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Λίγες ώρες μετά το «διαζύγιο» με τον Σάββα Παντελίδη, η διοίκηση των «βυσσινί» ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Τζιανλούκα Φέστα, με τον Ιταλό τεχνικό να αναλαμβάνει το δύσκολο έργο να επαναφέρει τον σύλλογο στον δρόμο των επιτυχιών μέσα στην κρίσιμη διαδικασία των play-outs της Stoiximan Super League.

Θυμίζουμε πως κατά το παρελθόν ο 57χρονος προπονητής είχε αναλάβει τις τύχες της ΑΕΛ Novibet σε δύο διαφορετικές θητείες, έχοντας προπονήσει την ομάδα τις σεζόν 2018-19 και 2021.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Νovibet ανακοινώνει την πρόσληψη του κ. Τζιανλούκα Φέστα στη θέση του προπονητή της ομάδας. Ο 57χρονος Ιταλός τεχνικός που διαθέτει σημαντική εμπειρία, έχει ξαναβρεθεί στη θέση του προπονητή της ομάδας μας δύο φορές τη σεζόν 2018-19 και τη σεζόν 2020-2021 και έχει διαγράψει μια πορεία η οποία χαρακτηρίζεται από πειθαρχία, οργάνωση και αποτελεσματικότητα στο αγωνιστικό κομμάτι, στοιχεία που χρειάζονται όσο τίποτα άλλο τη δεδομένη στιγμή στην ομάδα μας. Ο νέος προπονητής ανέλαβε άμεσα τα καθήκοντά του καθώς το απόγευμα βρέθηκε στην προπόνηση της ομάδας.

Οι συνεργάτες του κ. Φέστα είναι οι εξής:

Ανδρέας Λαυδαριάς βοηθός προπονητή

Βασίλης Καλογιάννης αναλυτής

Κώστας Νεμπεγλέρας βοηθός αναλυτή.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καλωσορίζει τον Τζιανλούκα Φέστα και τους συνεργάτες του στη μεγάλη “βυσσινί ” οικογένεια και τους εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία στο έργο τους»

