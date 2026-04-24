Ο Άντριγια Ζίβκοβιτς εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson απέναντι στον ΟΦΗ, τονίζοντας το πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι του Σαββάτου για τον «Δικέφαλο του Βορρά», ενώ στάθηκε στο ότι εκείνος και οι συμπαίκτες του θα πρέπει να παραμείνουν ήρεμοι και συγκεντρωμένοι καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο αρχηγός του ΠΑΟΚ:

«Το ματς αυτό είναι σημαντικό για εμένα, την ομάδα, τους φιλάθλους μας, ένας ακόμη τίτλος. Θα δώσουμε τα πάντα για το τρόπαιο, γνωρίζοντας τις καταστάσεις που περάσαμε αυτή τη σεζόν ώστε να πανηγυρίσουμε στο τέλος. Ήταν δύσκολη περίοδος για εμένα όσο έλειπα, όμως τώρα πέρασε, νιώθω έτοιμος για αύριο.

Πήρα κάποια λεπτά στο τελευταίο παιχνίδι, οποιοδήποτε πρόβλημα υπήρχε το έχω προσπεράσει και είμαι έτοιμος για τη νίκη αύριο. Πρέπει να ελέγξουμε τα συναισθήματά μας, είναι μεγάλο ματς για εμάς, ένας τελικός. Πρέπει να είμαστε ήρεμοι, συγκεντρωμένοι και έτοιμοι για να αποδώσουμε όπως θέλουμε».

