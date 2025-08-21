«Κάτοικος Σαουδικής Αραβίας ο Κουλούρης»

Ο Ευθύμης Κουλούρης είναι έτοιμος να εξαργυρώσει τις εκπληκτικές του χρονιές στην Πολωνία, με τη Σαουδική Αραβία να ενδιαφέρεται έντονα για τον Έλληνα επιθετικό.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη χώρα, η Πογκόν έχει ήδη αποδεχθεί πρόταση ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ για τον ποδοσφαιριστή και η μεταγραφή παρουσιάζεται ως τελειωμένη.

Το μόνο που μένει πλέον είναι ο Κουλούρης να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί από την Αλ Ούλα, την καινούργια του ομάδα.

Μετά από 84 συμμετοχές και 52 συνολικά γκολ, ο Κουλούρης αποχαιρετάει τη Πογκόν ως ένας σύγχρονος θρύλος του κλαμπ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.