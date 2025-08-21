Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Κάτοικος Σαουδικής Αραβίας ο Κουλούρης»

Στην Πολωνία τονίζουν ότι ο Ευθύμης Κουλούρης αποχωρίζεται τη Πογκόν και ταξιδεύει στη Σαουδική Αραβία για να υπογράψει με την Αλ Ούλα

Ευθύμης Κουλούρης

Ο Ευθύμης Κουλούρης είναι έτοιμος να εξαργυρώσει τις εκπληκτικές του χρονιές στην Πολωνία, με τη Σαουδική Αραβία να ενδιαφέρεται έντονα για τον Έλληνα επιθετικό.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη χώρα, η Πογκόν έχει ήδη αποδεχθεί πρόταση ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ για τον ποδοσφαιριστή και η μεταγραφή παρουσιάζεται ως τελειωμένη.

Το μόνο που μένει πλέον είναι ο Κουλούρης να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί από την Αλ Ούλα, την καινούργια του ομάδα.

Μετά από 84 συμμετοχές και 52 συνολικά γκολ, ο Κουλούρης αποχαιρετάει τη Πογκόν ως ένας σύγχρονος θρύλος του κλαμπ.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σαουδική Αραβία ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark