Κακά μαντάτα για 30-40 οπαδούς της ΑΕΚ στο Βέλγιο, οι οποίοι ήταν στο σημείο της έντασης κοντά σε κεντρική πλατεία των Βρυξελλών.

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι δέχθηκαν φίλοι των «κιτρινόμαυρων» απρόκλητη επίθεση από την αστυνομία. Διότι το μόνο που έκαναν ήταν να φωνάζουν συνθήματα για την ομάδα τους και να προσπαθήσουν να προσεγγίσουν την κεντρική πλατεία Grand Plus, ενώ λίγο πριν υπήρξε προειδοποίηση για να μην το κάνουν.

Η αστυνομία στρίμωξε τους συγκεκριμένους οπαδούς σε μία γωνία στο εν λόγω σημείο για αρκετή ώρα. Υπήρξαν συζητήσεις ανάμεσα στους οπαδούς της ΑΕΚ και τις αρχές για να αποδεσμευθούν οι φίλοι της ελληνικής ομάδας.

Ωστόσο, όπως μετέφερε ο Γιώργος Μαραθιανός μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6, εν τέλει αποφασίστηκε μετά από αρκετή ώρα να προχωρήσει η αστυνομία σε 30-40 προσαγωγές φίλων της ΑΕΚ, οι οποίοι αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι μετά το φινάλε του αγώνα ανάμεσα στην ελληνική ομάδα και την Άντερλεχτ.

Υπενθυμίζεται ότι η ΑΕΚ είχε εξασφαλίσει περίπου 1.300 εισιτήρια για τον συγκεκριμένο αγώνα και ο κύριος πυρήνας των Ελλήνων οπαδών ήταν αρκετά μακριά από το συγκεκριμένο σημείο την ώρα της έντασης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.