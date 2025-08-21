Λογαριασμός
Μουμπρού: «Η Σερβία είναι το μεγάλο φαβορί του Ευρωμπάσκετ»

Ο προπονητής της εθνικής Γερμανίας, Άλεξ Μουμπρού, έχρισε τη Σερβία ως το μεγαλύτερο φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ 2025

Η αντίστροφη μέτρηση για την πολυαναμενόμενη έναρξη του Ευρωμπάσκετ 2025 έχει ξεκινήσει, με τις ομάδες να βρίσκονται στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας τους.

Ο προπονητής της εθνικής ΓερμανίαςΆλεξ Μουμπρού, παραχώρησε συνέντευξη στην ισπανική «Marca», μιλώντας για τον τρόπο με τον οποίο θέλει να δει την ομάδα του να αγωνίζεται, ενώ παράλληλα έχρισε τη Σερβία ως το μεγαλύτερο φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.

«Θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο καλύτεροι γίνεται, αλλά πιστεύω ότι η Σερβία είναι το μεγάλο φαβορί. Έχουν πολλούς παίκτες που αγωνίζονται στο ΝΒΑ, συμπεριλαμβανομένου του Γιόκιτς, ο οποίος είναι ο καλύτερος σε ΗΠΑ και Ευρώπη. Ο Πέσιτς έχει πάρα πολλούς ποιοτικούς παίκτες στη διάθεσή του και θα είναι πρόβλημα για εκείνον να επιλέξει ποιον θα αφήσει εκτός λίστας. Η Γαλλία επίσης έχει μεγάλες προοπτικές, παρά τις απουσίες της. Έπειτα, υπάρχουν κι άλλες καλές ομάδες, όπως η Ισπανία και η Λιθουανία, μαζί με μερικές ακόμα οι οποίες μπορούν να κάνουν εκπλήξεις», δήλωσε ο Ισπανός προπονητής.

Η Γερμανία βρίσκεται στον 2ο όμιλο της διοργάνωσης, μαζί με Λιθουανία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο, Μεγάλη Βρετανία και Σουηδία.

