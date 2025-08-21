Η «Monobala» με τον Πάνο Βόγλη επιστρέφει την Κυριακή 24 Αυγούστου με δύο εκπομπές, μεσημέρι και βράδυ. Το ποδόσφαιρο έχει την τιμητική του και αυτή τη σεζόν για να μαθαίνουμε τα πάντα γύρω από το ελληνικό πρωτάθλημα και τα κορυφαία πρωταθλήματα του εξωτερικού.

Γκολ, φάσεις, πλούσιο θέαμα, ανάλυση από τους ειδικούς, σχόλια που προκαλούν συζητήσεις, ρεπορτάζ και ζωντανές συνδέσεις.

Όλη η αγωνιστική δράση της STOIXIMAN SUPER LEAGUE, καθώς και οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών, έρχονται άμεσα και χωρίς φίλτρα στην οθόνη μας.

Άποψη για όλες τις ομάδες, αποκαλύψεις και συνεντεύξεις που βγάζουν ειδήσεις.

Στην εκπομπή πρωταγωνιστούν με τις αναλύσεις τους δύο legends του ποδοσφαίρου. Ο εμβληματικός αρχηγός της Εθνικής του 2004 Θοδωρής Ζαγοράκης και ο συμπαίκτης του σε εκείνη τη χρυσή φουρνιά και σπουδαίος αμυντικός Γιούρκας Σεϊταρίδης.

Δημοσιογραφικό σχόλιο σε κάθε παιχνίδι από τους έμπειρους Παύλο Παπαδημητρίου και Κώστα Βαϊμάκη.

Όλο το ρεπορτάζ από το Νίκο Σταματέλο, τον Νίκο Παγκάκη, τον Άκη Γεωργίου, τον Στέργιο Αναστασιάδη και μια πλειάδα δημοσιογράφων.

Τα θέματα διαιτησίας αναλύει και ξεδιαλύνει το πρώην μέλος της ΚΕΔ, Ελένη Λαμπαδαρίου.

Κάθε Κυριακή, η εκπομπή «Monobala» μας βάζει στο παιχνίδι από την καλύτερη θέση. Πρεμιέρα την Κυριακή 24 Αυγούστου στις 12.30 το μεσημέρι και στις 23.45 το βράδυ, στον ΣΚΑΪ.

Δείτε το trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=L1uRaPVVq0o

Πηγή: skai.gr

