Ισπανία: Εισαγγελέας ζητά τη φυλάκιση του Αντσελότι για 5 χρόνια λόγω φορολογικών παραβάσεων

Την ποινή της φυλάκισης για 4 έτη και 9 μήνες ζητά εισαγγελέας στην Ισπανία για τον Κάρλο Αντσελότι για πιθανές φορολογικές παραβιάσεις στο διάστημα 2014-15!

Αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο φυλάκισης βρίσκεται ξαφνικά ο Κάρλο Αντσελότι στην Ισπανία. Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της χώρας της Ιβηρικής ο εισαγγελέας της Μαδρίτης ζήτησε την φυλάκιση του Ιταλού τεχνικού για διάστημα τεσσάρων ετών και εννέα μηνών για φορολογικές απάτες-παραβιάσεις στο διάστημα της πρώτης θητείας του στην Ρεάλ Μαδρίτης δηλαδή, το 2014-15.

Εκτιμάται ότι ο Ιταλός έχει αποκρύψει από το ισπανικό κράτος το ποσό των 1.062.079 ευρώ, μη δηλώνοντας περίπου 386.000 ευρώ το 2014 και περίπου 675.000 το 2015.



Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι και άλλη φορά έχει κατηγορηθεί ο Αντσελότι για τέτοιες ατασθαλίες έχοντας παραδεχθεί ο ίδιος ότι οι οικονομικοί του σύμβουλοι εκείνο το διάστημα τον είχαν καθοδηγήσει σε λανθασμένες, παράτυπες ενέργειες. Τότε είχε βρεθεί λύση με τον Ιταλό να τακτοποιεί τις «οικονομικές απαιτήσεις» του ισπανικού κράτους.
Πηγή: sport-fm.gr

