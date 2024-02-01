Εκτός εθνικής Ιαπωνίας και πίσω στην Ρεμς ο Τζούνια Ίτο μετά τις κατηγορίες στο πρόσωπό του για σεξουαλική παρενόχληση σε δύο γυναίκες.



Νωρίς το πρωί της Πέμπτης έγινε γνωστό ότι αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τον 30χρονο εξτρέμ για να διαπιστώσει εάν ευσταθούν οι κατηγορίες. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής αν και αρνείται τις κατηγορίες, τέθηκε εκτός συνέχειας του Asian Cup και τον επερχόμενο ημιτελικό με το Ιράν.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Japan have announced that Junya Ito has left the national team at the #AsianCup2023 after being accused of sexual assault by two females. 🇯🇵



The striker will return to Reims. 🛬🇫🇷



Η ομοσπονδία ποδοσφαίρου της Ιαπωνίας έβγαλε επίσημη ανακοίνωση, παίρνοντας ουσιαστικά το μέρος του ποδοσφαιριστή. «Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν κάποιες ανακρίβειες στους ισχυρισμούς, όμως το θέμα χρειάζεται προσοχή».



Μάλιστα, ο Ίτο θα καταθέσει αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση.

