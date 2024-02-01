Λογαριασμός
Άνω κάτω η Ιαπωνία, εγκατέλειψε την αποστολή της εθνικής ο Ίτο μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση

Δύο ημέρες πριν τον αγώνα με το Ιράν για τα προημιτελικά του Asian Cup, ο Ίτο αποχώρησε από την αποστολή της Ιαπωνίας αφού δύο γυναίκες τον κατηγόρησαν ότι τις παρενόχλησε σεξουαλικά

Τζούνια Ίτο

Εκτός εθνικής Ιαπωνίας και πίσω στην Ρεμς ο Τζούνια Ίτο μετά τις κατηγορίες στο πρόσωπό του για σεξουαλική παρενόχληση σε δύο γυναίκες.

Νωρίς το πρωί της Πέμπτης έγινε γνωστό ότι αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τον 30χρονο εξτρέμ για να διαπιστώσει εάν ευσταθούν οι κατηγορίες. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής αν και αρνείται τις κατηγορίες, τέθηκε εκτός συνέχειας του Asian Cup και τον επερχόμενο ημιτελικό με το Ιράν.

Η ομοσπονδία ποδοσφαίρου της Ιαπωνίας έβγαλε επίσημη ανακοίνωση, παίρνοντας ουσιαστικά το μέρος του ποδοσφαιριστή. «Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν κάποιες ανακρίβειες στους ισχυρισμούς, όμως το θέμα χρειάζεται προσοχή».

Μάλιστα, ο Ίτο θα καταθέσει αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση.

TAGS: Ιαπωνία σεξουαλική παρενόχληση
