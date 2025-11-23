Ένα ξεχωριστό γεγονός συνέβη στην 9η αγωνιστική της Women’s Football League, καθώς η 12χρονη Κατερίνα Πολυμέρου έσπασε κάθε ρεκόρ και έκανε ντεμπούτο σε ηλικία μόλις 12 ετών!

Η έφηβη παίκτρια των Τρικάλων 2011 μπήκε στο παιχνίδι απέναντι στον Asteras AKTOR στο 81ο λεπτό και φυσικά έγινε η νεαρότερη ποδοσφαιρίστρια που έχει πάρει μέρος στο πρωτάθλημα.

Παρά τη βαριά ήττα με 5-0, η στιγμή της εισόδου της αποτέλεσε το κεντρικό σημείο ενδιαφέροντος, καθώς ένα τόσο νεαρό κορίτσι να συμμετέχει σε αγώνα αυτού του επιπέδου είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο.

Μια γενναία απόφαση από την τεχνική ηγεσία των Τρικάλων, η οποία δείχνει εμπιστοσύνη, πέρα από κάθε συνηθισμένο πλαίσιο για την ηλικία της.

