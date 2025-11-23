Πάμε σε φινάλε-θρίλερ στο πρωτάθλημα της Formula 1. Λίγη ώρα μετά τη νίκη του Μαξ Φερστάπεν στο Grand Prix του Λας Βέγκας, ο Λάντο Νόρις και ο Όσκαρ Πιάστρι, που τερμάτισαν στη δεύτερη και τέταρτη θέση του αγώνα αντίστοιχα, μηδενίστηκαν λόγω παρατυπίας των δύο McLaren.

Οι αγωνοδίκες έκριναν πως υπήρχε υπερβολική φθορά του δαπέδου, στα μονοθέσιά τους και έτσι οι βαθμοί που κατέκτησαν στον αγώνα… εξαφανίστηκαν! Ο τεχνικός έφορος της FIA, Τζο Μπάουερ, στην έκθεσή του προς τους αγωνοδίκες ανέφερε ότι «το μετρημένο πάχος των ξύλινων τμημάτων του δαπέδου ήταν μικρότερο από 9 χιλιοστά και στα δύο μονοθέσια, που είναι το ελάχιστο πάχος που απαιτείται από το Άρθρο 3.5.9 των Τεχνικών Κανονισμών».

Ο Λάντο Νόρις παραμένει μεν πρωτοπόρος με 390 βαθμούς, ωστόσο πλέον ο Μαξ Φερστάπεν πλησίασε στους 24 βαθμούς (366) (πιάνοντας τον Όσκαρ Πιάστρι), με δύο αγώνες να απομένουν για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, στο Κατάρ στις 30 Νοεμβρίου και στο Άμπου Ντάμπι στις 7 Δεκεμβρίου.

H κατάταξη στο Grand Prix του Λας Βέγκας διαμορφώθηκε ως εξής:

1) Μαξ Φερστάπεν, Red Bull

2) Τζορτζ Ράσελ, Mercedes

3) Κίμι Αντονέλι, Mercedes

4) Σαρλ Λεκλέρ, Ferrari

5) Κάρλος Σάινθ, Williams

6) Ίσακ Χαντζάρ, Racing Bulls

7) Νίκο Χούλκενμπεργκ, Sauber

8) Λιούις Χάμιλτον, Ferrari

9) Εστέμπαν Οκον, Haas

10) Όλιβερ Μπέρμαν, Haas

