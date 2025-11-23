Υπερβολικό έως και ανύπαρκτο χαρακτηρίζουν στον Ατρόμητο το πέναλτι που δόθηκε υπέρ του Ολυμπιακού στη μεταξύ τους αναμέτρηση (3-0) το Σάββατο (22/11) στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Υπενθυμίζεται ότι οι Πειραιώτες ξεκλείδωσαν την άμυνα των Περιστεριωτών προς το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου (37'), με τον Ελ Κααμπί να ευστοχεί από τα έντεκα μέτρα. Την άσπρη βούλα, δε, έδειξε ο Τάσος Σιδηρόπουλος, ύστερα από παρέμβαση του Θανάση Τζήλου που ήταν στο VAR.

Απόφαση, για την οποία υπάρχει δυσφορία στους «κυανόλευκους». Όχι μόνο για αυτό καθαυτό το τράβηγμα του Τσακμάκη στη φανέλα του σκόρερ, αλλά και επειδή την ίδια ώρα ο Μαροκινός στράικερ επιχειρούσε με τον αγκώνα του στο πρόσωπο του στόπερ των φιλοξενούμενων.

Σε κάθε περίπτωση, στον Ατρόμητο δεν έχει αλλάξει κάτι σε ό, τι έχει να κάνει με τις αντιδράσεις τους, οι οποίες κυμαίνονται σε θεσμικό επίπεδο. Όπως, άλλωστε, είχε συμβεί με την προ 18 ημερών συνάντηση του μεγαλομετόχου του κλαμπ, Γιώργου Σπανού, με τον Πρόεδρο της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά.

