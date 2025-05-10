Το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας της, παρέα με τον κόσμο της, γιόρτασε η ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο γυναικών. Οι «κιτρινόμαυρες» είχαν εξασφαλίσει τον τίτλο και έκαναν τη φιέστα τους στην «OPAP Arena», γράφοντας ιστορικό ρεκόρ προσέλευσης με περισσότερους από 12 χιλιάδες οπαδούς.

Η φιέστα δεν συνδυάστηκε με νίκη για την Ένωση, αλλά με ένα επικό come-back. Ο ΑΟ Ρέα πήγε να χαλάσει τη γιορτή, προηγήθηκε με 4-2 στο ημίχρονο αλλά οι πρωταθλήτριες κατάφεραν να φέρουν αποφύγουν την ήττα, σώζοντας το εντός έδρας αήττητο.

Στο γιορτινό κλίμα της Νέας Φιλαδέλφειας λοιπόν οι φιλοξενούμενες έκαναν pasillo και είδαν τις κιτρινόμαυρες να προηγούνται στο 14’ με κεφαλιά της Χατζηνικολάου. Ωστόσο, ο ΑΟ Ρέα ισοφάρισε στο 22’ με την Δαφέρμου, με την ΑΕΚ να απαντά άμεσα για να πάρει και πάλι κεφάλι στο σκορ με την Καπνίση στο 25’.

Η φιλοξενούμενη ομάδα έπιασε στον… ύπνο και στους πανηγυρισμούς την ΑΕΚ, βρίσκοντας τρία γκολ ως το ημίχρονο με Σιτούμα (30’), Γιοσέ (41’) και Μαρκούτσα (45’), για να γράψει το 4-2.

Η ΑΕΚ με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου κέρδισε πέναλτι, αλλά η εκτέλεση της Καπνίση ήταν άστοχη, με την Βιολάρη στο 51’ να μειώνει την απόσταση των δύο ομάδων! Στο 77ο λεπτό δε, η Ένωση έφερε το σκορ στα ίσα με την Κόγγουλη να σκοράρει άλλη μια φορά στη σεζόν, με το 4-4 να μένει εν τέλει ως το τελευταίο σφύριγμα.

Μετά από αυτό, ακολούθησε ξέφρενοι πανηγυρισμοί και μια μεγάλη γιορτή, με την απονομή του πρώτου τίτλου στην ιστορία της ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο γυναικών.

