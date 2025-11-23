Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βολές Πέρεθ κατά Μπαρτσελόνα: «Έχει δώσει στον αντιπρόεδρο των διαιτητών πάνω από 8 εκατ. σε 17 χρόνια»

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ αναφέρθηκε στην υπόθεση του Νεγκρέιρα και στις πληρωμές της Μπαρτσελόνα προς τον αντιπρόεδρο των διαιτητών

Φλορεντίνο Πέρεθ

Το πρωί της Κυριακής (23/11) έλαβε χώρα η Γενικής Συνέλευσης των Μελών της Ρεάλ Μαδρίτης, με τον ισχυρό άνδρα του συλλόγου, Φλορεντίνο Πέρεθ, να δίνει κανονικά το παρών.

Μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος των «μερένχες» αναφέρθηκε στην πολύκροτη υπόθεση του Νεγκρέιρα, εξαπολύοντας βολές κατά της Μπαρτσελόνα, η οποία και κατηγορείται ότι έχει πληρώσει μεγάλα ποσά στον άλλοτε αντιπρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής Διαιτητών της Ισπανικής Ομοσπονδίας την περίοδο 2001-18.

Τα όσα δήλωσε:

«Η Ρεάλ είναι η μόνη που εμφανίστηκε στη δίκη της υπόθεσης Νεγκρέιρα. Τέσσερις πρόεδροι της Μπαρτσελόνα έχουν πραγματοποιήσει πληρωμές πολλών εκατομμυρίων δολαρίων για 17 χρόνια στον αντιπρόεδρο των διαιτητών.

Δεν είναι φυσιολογικό η Μπαρτσελόνα να πληρώνει τον αντιπρόεδρο των διαιτητών πάνω από 8 εκατ. ευρώ σε διάστημα 17 ετών, όποιος κι αν είναι ο λόγος. Και συμπωματικά συμπίπτει με την καλύτερη αθλητική περίοδό της.

Έχουν υπάρξει αλλαγές και ο Φραν Σότο, ο νέος πρόεδρος της CTA, ζήτησε να γυρίσουμε σελίδα. Ζητά να ξεχάσουμε την υπόθεση Νεγκρέιρα. Ποιος μπορεί να την ξεχάσει; Η πραγματικότητα είναι ότι οι περισσότεροι διαιτητές που εμπλέκονται στην υπόθεση εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί».

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρεάλ Μαδρίτης Μπαρτσελόνα Διαιτητές
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark