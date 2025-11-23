Το πρωί της Κυριακής (23/11) έλαβε χώρα η Γενικής Συνέλευσης των Μελών της Ρεάλ Μαδρίτης, με τον ισχυρό άνδρα του συλλόγου, Φλορεντίνο Πέρεθ, να δίνει κανονικά το παρών.

Μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος των «μερένχες» αναφέρθηκε στην πολύκροτη υπόθεση του Νεγκρέιρα, εξαπολύοντας βολές κατά της Μπαρτσελόνα, η οποία και κατηγορείται ότι έχει πληρώσει μεγάλα ποσά στον άλλοτε αντιπρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής Διαιτητών της Ισπανικής Ομοσπονδίας την περίοδο 2001-18.

Τα όσα δήλωσε:

«Η Ρεάλ είναι η μόνη που εμφανίστηκε στη δίκη της υπόθεσης Νεγκρέιρα. Τέσσερις πρόεδροι της Μπαρτσελόνα έχουν πραγματοποιήσει πληρωμές πολλών εκατομμυρίων δολαρίων για 17 χρόνια στον αντιπρόεδρο των διαιτητών.

Δεν είναι φυσιολογικό η Μπαρτσελόνα να πληρώνει τον αντιπρόεδρο των διαιτητών πάνω από 8 εκατ. ευρώ σε διάστημα 17 ετών, όποιος κι αν είναι ο λόγος. Και συμπωματικά συμπίπτει με την καλύτερη αθλητική περίοδό της.

Έχουν υπάρξει αλλαγές και ο Φραν Σότο, ο νέος πρόεδρος της CTA, ζήτησε να γυρίσουμε σελίδα. Ζητά να ξεχάσουμε την υπόθεση Νεγκρέιρα. Ποιος μπορεί να την ξεχάσει; Η πραγματικότητα είναι ότι οι περισσότεροι διαιτητές που εμπλέκονται στην υπόθεση εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.