Η μάχη των πρωτοπόρων στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Ακόμη ένα ντέρμπι έρχεται στον bwinΣΠΟΡ FM, με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό να μονομαχούν στον αέρα της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας, με φόντο την κορυφή της βαθμολογίας.

Συντονιστείτε στους 94,6 την Κυριακή (28/01) και ζήστε λεπτό προς λεπτό την μάχη των πρωτοπόρων. Στις 20:30 το ενδιαφέρον μονοπωλεί το ντέρμπι της Τούμπας, όπου ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, με την κάθε ομάδα να διεκδικεί τη νίκη και παράλληλα την… μοναξιά της πρώτης θέσης!

Νωρίτερα στις 16:00 η ΑΕΚ φιλοξενεί τον ΟΦΗ δίχως περιθώρια για απώλειες, ενώ στις 19:30 ο Ολυμπιακός θέλει να συνεχίσει την πορεία του με νίκη στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα. Το πρόγραμμα της ημέρας συμπληρώνει η αναμέτρηση Αστέρας Τρίπολης-Ατρόμητος στις 17:30.

Ποδοσφαιρική δράση υπάρχει και το Σάββατο (27/01) με 3 παιχνίδια. Στις 17:30 παίζουν Παναιτωλικός-Λαμία, στις 19:30 Πανσερραϊκός-Βόλος και στις 20:00 Κηφισιά-Άρης.

Μετά το σφύριγμα της λήξης, επιστρέφουμε στο στούντιο για ρεπορτάζ, σχόλια και φυσικά ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές.

