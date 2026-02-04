Οι δηλώσεις του Μάριου Ηλιόπουλου αμέσως μετά το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στην Allwyn Arena και τα όσα ανέφερε για τη διαιτησία και το ελληνικό ποδόσφαιρο, προκάλεσαν την άσκηση δίωξης σε βάρος του.

Το ίδιο συνέβη και με την ΠΑΕ ΑΕΚ, με την ποινή που προβλέπεται να είναι πρόστιμο από 10.000 έως 40.000.

Όσα είχε πει ο Μάριος Ηλιόπουλος ήταν τα εξής: «Πείτε μου εσείς τι είδατε… Εσείς τι είδατε; Βλέπετε πέναλτι; Σήμερα ήταν η σφραγίδα της ντροπής του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι κατάντια, ντροπή. Υπάρχουν νόμοι, πλέον τον λόγο θα έχει ο εισαγγελέας. Μη γελάνε για πολύ όσοι γελούν. Μέχρι σήμερα, τους έχω δείξει πως όταν λέω κάτι, γίνεται…



Κάποιοι θέλουν να συνεχίσουν τη ντροπή και να κοροϊδεύουν τον κόσμο. Ο εισαγγελέας θα τα βρει όλα. Όλο το παρασκήνιο. Έβαλαν τη βόμβα μέσα στα πόδια τους. Έσκαψαν τον λάκκο στον οποίο θα πέσουν μέσα».



Αναλυτικά η ανακοίνωση:



Ο Υπεύθυνος Πειθαρχικής Δίωξης, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, άσκησε δίωξη σε βάρος των 1) Μάριου Ηλιόπουλου, ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ και 2) ΠΑΕ ΑΕΚ, για δημόσιες δυσμενείς δηλώσεις στα ΜΜΕ την 1η-2-2026, μετά το τέλος του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΚ - ΠΑΕ Ολυμπιακός για το πρωτάθλημα της Superleague 1.

