Συνεχίζει την κόντρα με την ΕΠΟ η ΠΑΕ ΑΕΚ

Η Ομοσπονδία συνεχάρη την «κιτρινόμαυρη» ομάδα για την πρόκριση στους «16» του Conference League, αλλά η διοίκηση δεν δέχθηκε τα συγχαρητήρια 

Γκαγκάτσης

Το βράδυ της Πέμπτης (18/12) η ΑΕΚ πανηγύρισε μια από τις πιο ιστορικές ανατροπές της ιστορίας της, επιστρέφοντας από το 0-2 επί της Κραϊόβα, για να πάρει τη νίκη με σκορ 3-2 και να εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στη φάση των «16» του Conference League!

Λίγο μετά την σπουδαία αυτή επιτυχία της Ένωσης, η ΕΠΟ εξέδωσε συγχαρητήρια ανακοίνωση, με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να εύχεται στους «κιτρινόμαυρους» για τη συνέχειά τους στη διοργάνωση.

Το απόγευμα της Παρασκευής (19/12), η ΠΑΕ ΑΕΚ απάντησε με... καυστικό τρόπο στην ανακοίνωση της ΕΠΟ, ξεκαθαρίζοντας πως δεν δέχεται τα «υποκριτικά» συγχαρητήρια.

Αντιθέτως, τόνισε πως θα γίνουν αποδεκτά μονάχα όταν καθαρίσουν τα «ακάθαρτα»...

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σχετικά με την χθεσινή «συγχαρητήρια» ανακοίνωση της ΕΠΟ για την μεγάλη επιτυχία της ομάδας μας, η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει:

Τα υποκριτικά, τυπικά κλισέ - συγχαρητήρια- της ΕΠΟ δεν τα χρειαζόμαστε, δεν τα θέλουμε και είναι εκτός της ιδιοσυγκρασίας μας... Θα γίνουν αποδεκτά όταν καθαρίσουν τα «ακάθαρτα»...».

Πηγή: sport-fm.gr

