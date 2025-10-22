Σε πειθαρχική δίωξη κατά της ΠΑΕ ΑΕΚ προχώρησε ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας της ΕΠΟ, μετά την καταγγελία για προπηλακισμό του προέδρου της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, πριν την έναρξη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Σύμφωνα με την ΕΠΟ, ο Λανουά ένιωσε ότι απειλείται και αποχώρησε από το ΟΑΚΑ στο ημίχρονο του αγώνα, αφού πρώτα ενημέρωσε τον διαιτητή. Η δίωξη βασίζεται στο άρθρο 26 του Πειθαρχικού Κώδικα, που προβλέπει παρέμβαση εντός πέντε ημερών από τη δημοσιοποίηση ή καταγγελία του περιστατικού.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ο Λανουά φιλοξενήθηκε στο VVIP Lounge και δεν υπήρξε κανένας προπηλακισμός, παρά μόνο ένα φραστικό επεισόδιο από το κάτω διάζωμα. Όπως αναφέρει η «Ένωση», ο πρόεδρος της ΚΕΔ επέλεξε να παρακολουθήσει το ματς από την τηλεόραση και αποχώρησε στο ημίχρονο.

Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων στην «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ.

Θυμίζουμε, το πειθαρχικό όργανο της Λίγκας δεν κάλεσε σε απολογία την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ για όσα συνέβησαν στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ με τον Γάλλο αρχιδιαιτητή στο επίκεντρο, ωστόσο παρενέβη, τελικά, ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας της ομοσπονδίας.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

Από τον ποδοσφαιρικό Εισαγγελέα, Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο, ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη σε βάρος της ΠΑΕ ΑΕΚ, νομίμως εκπροσωπούμενης, διότι στις 19-10-2025 στον αγώνα ΠΑΕ ΑΕΚ-ΠΑΕ ΠΑΟΚ, εκφωνήθηκαν υβριστικού περιεχομένου φράσεις κατά του κ. Στεφάν Λανουά, προέδρου της ΚΕΔ/ΕΠΟ.

