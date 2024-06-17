Εξήντα τέσσερις αγνοούμενοι από ναυάγιο στα ανοικτά της Καλαβρίας

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, πλεούμενο που είχε σαλπάρει από την Τουρκία και μετέφερε μετανάστες και πρόσφυγες, ναυάγησε στα ανοικτά της Καλαβρίας, σε περιοχή έρευνας και διάσωσης της Ιταλίας στο Ιόνιο.

Οι αγνοούμενοι, όπως γράφει η εφημερίδα La Repubblica, είναι εξήντα τέσσερις, με καταγωγή, κυρίως, από το Αφγανιστάν, το Ιράν και Κούρδοι.

Από την περασμένη νύχτα, η ιταλική ακτοφυλακή προσπαθεί να εντοπίσει τυχόν επιζώντες.

O συναγερμός σημάνθηκε από Γάλλους τουρίστες που βρίσκονταν σε ιδιωτικό σκάφος και κατάφεραν να σώσουν δώδεκα ναυαγούς.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν πρώτα σε εμπορικό πλοίο που βρισκόταν στην περιοχή και έπειτα από λίγες ώρες στην ξηρά.

Μια γυναίκα πέθανε αμέσως μετά την άφιξη του εμπορικού πλοίου στην Ροτσέλα Ιόνικα της Καλαβρίας.

Στις έρευνες για εντοπισμό τυχόν επιζώντων, συμμετέχουν και εναέρια μέσα της ιταλικής ακτοφυλακής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

