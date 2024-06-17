Συνάντηση Κασσελάκη με Magnus Skjold

Συνάντηση με τον βουλευτή Magnus Skjold, υπεύθυνο διεθνών υποθέσεων της Σοσιαλδημοκρατικής Συμμαχίας της Ισλανδίας, είχε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

«Με ενθουσιασμό συναντήθηκα με τον Dr. Magnús Árni Skjöld Magnússon, τον σύνδεσμο για τις διεθνείς υποθέσεις της Σοσιαλδημοκρατικής Συμμαχίας στην Ισλανδία.Μιλήσαμε για προοδευτικές πολιτικές, την κλιματική κρίση και τις διεθνείς υποθέσεις», έγραψε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στα κοινωνικά δίκτυα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

