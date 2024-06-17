Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Σαγκρί Νάξου - Στη μάχη της κατάσβεσης αεροσκάφη και ελικόπτερο

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13.33 και καίει αγροτική έκταση και βοσκοτόπια

Φωτια

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σαγκρί Νάξου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στη 13.33 και καίει αγροτική έκταση και βοσκοτόπια. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Τώρα Νάξος
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark