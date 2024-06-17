Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σαγκρί Νάξου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στη 13.33 και καίει αγροτική έκταση και βοσκοτόπια. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σαγκρί Νάξου. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 17, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

