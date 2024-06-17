Μπέρμποκ: Να μην αφήσουμε να καταρρεύσει ο κυβερνητικός συνασπισμός

Έκκληση «να μην αφεθεί να καταρρεύσει ο κυβερνητικός συνασπισμός» απηύθυνε ενόψει της μάχης για την κατάρτιση του προϋπολογισμού η υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο «θα ωφελούσε μόνο τους εχθρούς της φιλελεύθερης δημοκρατίας».

«Η μεγαλύτερη χάρη που θα μπορούσαμε να κάνουμε στους εχθρούς της φιλελεύθερης δημοκρατίας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό θα ήταν άλλη μία ευρωπαϊκή δημοκρατία να πάει σε πρόωρες εκλογές», δήλωσε η πολιτικός των Πρασίνων στη Süddeutsche Zeitung. «Η καταραμένη δουλειά μας ως κυβέρνηση είναι να λύνουμε προβλήματα μεταξύ μας, ακόμη και σε δύσκολες στιγμές», είπε χαρακτηριστικά η κυρία Μπέρμποκ και εξέφρασε τη «μεγάλη εμπιστοσύνη» της στην τρικομματική ομάδα, η οποία αποτελείται από τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς (SPD), τον υπουργό Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ (Πράσινοι) και τον υπουργό Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ (FDP) και προσπαθεί να πετύχει συμβιβασμό για τον προϋπολογισμό έως τις 3 Ιουλίου, όπως προβλέπει το χρονοδιάγραμμα.

Χθες οι τρεις πολιτικοί συναντήθηκαν στην καγκελαρία προκειμένου να διερευνήσουν τις προοπτικές συμφωνίας, καθώς το «φρένο χρέους» αποτελεί σημείο αιχμής των διαπραγματεύσεων. Ο κ. Λίντνερ επιμένει στη διατήρησή του, ενώ οι άλλοι δύο εταίροι θα προτιμούσαν ένα σύστημα με μεγαλύτερη ευελιξία. «Ποια μεγαλύτερη έκτακτη ανάγκη, από τον πόλεμο στο μέσον της Ευρώπης;», διερωτήθηκε η υπουργός Εξωτερικών μιλώντας στην SZ και πρόσθεσε ότι σε λίγα χρόνια θα λέμε «σώσαμε το φρένο χρέους, αλλά χάσαμε την Ουκρανία και την ευρωπαϊκή ειρηνευτική τάξη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.