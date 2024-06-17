Angelina Jolie και Daniel Radcliffe πήραν τα πρώτα τους βραβεία Tony

Η Αμερικανίδα ηθοποιός και σκηνοθέτης, Αντζελίνα Τζολί κέρδισε το πρώτο της βραβείο Tony ως παραγωγός του μιούζικαλ «The Outsiders», το οποίο ήταν υποψήφιο σε 12 κατηγορίες.

Η παράσταση απέσπασε βραβεία Tony ως Καλύτερο Μιούζικαλ και σε άλλες τρεις κατηγορίες.

Η ηθοποιός και σκηνοθέτης ανέβηκε στη σκηνή στην τελετή απονομής των βραβείων στη Νέα Υόρκη, στο θέατρο του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών Λίνκολν μαζί με την 15χρονη κόρη της Βίβιεν, την οποία ευχαρίστησε που τη βοήθησε να κερδίσει το Tony.

Η Βίβιεν, η οποία είναι ένα από τα έξι παιδιά που η Τζολί έχει με τον πρώην σύζυγό της Μπραντ Πιτ, συνέβαλε επίσης ως βοηθός παραγωγού για την επιτυχημένη παραγωγή του Μπρόντγουεϊ μαζί με τη μητέρα της.

Η σκηνοθέτης του μιούζικαλ Ντάνια Τέιμορ χαρακτήρισε την Αντζελίνα Τζολί μεταξύ των «εξαιρετικών γυναικών που με αναπτέρωσε» στην ομιλία αποδοχής της.

Το έργο βασίζεται στο βιβλίο της Σ. Ε. Χίντον, η οποία θεωρείται ότι εισήγαγε το είδος της νεανικής λογοτεχνίας και ακολουθεί τη σύγκρουση μεταξύ δύο αντίπαλων συμμοριών λευκών Αμερικανών που χωρίζονται ανάλογα με την κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση.

Ο πρωταγωνιστής των ταινιών Χάρι Πότερ, Ντάνιελ Ράντκλιφ, παρέλαβε επίσης το πρώτο του βραβείο Tony στην τελετή της Κυριακής στη Νέα Υόρκη.

Ο Ράντκλιφ κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού σε Μιούζικαλ για τον ρόλο του στην αναβίωση του «Merrily We Roll Along» του Στίβεν Σόντχαϊμ. Το θεατρικό έργο κέρδισε άλλα τρία βραβεία στην τελετή, στην οποία αναγνωρίζονται τα καλύτερα θεατρικά έργα στο Μπρόντγουεϊ.

Στην ομιλία αποδοχής του, ο Άγγλος ηθοποιός ευχήθηκε στον πατέρα του χρόνια πολλά και ευχαρίστησε τη σύντροφό του Έριν Νταρκ.

«Αγάπη μου Έριν, εσύ και ο γιος μας είστε το καλύτερο πράγμα που μου έχει συμβεί ποτέ. Σε αγαπώ τόσο πολύ, σε ευχαριστώ πολύ» είπε.

Ευχαρίστησε επίσης τους γονείς του που έπαιζαν τον Σόντχαϊμ στο αυτοκίνητο και είπε ότι το έργο ήταν «μια από τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.