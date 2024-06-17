Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Το εκλογικό μανιφέστο του κόμματός του Reform UK, το οποίο περιέγραψε ως «συμβόλαιο» με τον βρετανικό λαό, παρουσίασε ο Νάιτζελ Φάρατζ από την Ουαλία.

Όπως είπε, κατέρχεται στις εκλογές με στόχο να φτιάξει την οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά «διαλυμένη» χώρα, θεωρώντας πως τα μεγάλα κόμματα δεν μπορούν να προσφέρουν την ηγεσία που απαιτείται.

Παραδέχθηκε ότι το Reform UK δεν μπορεί να διεκδικήσει τη νίκη σε αυτές τις εκλογές, θέτοντας ως στόχο το 2029.

Όπως είπε, άμεση επιδίωξη είναι το κόμμα του να συνιστά την «πραγματική αντιπολίτευση» στους Εργατικούς και τον Κιρ Στάρμερ, που αναμένεται να κερδίσει τις εκλογές. Και αυτές οι εκλογές, συμπλήρωσε, «είναι το πρώτο σημαντικό βήμα στην πορεία προς τις εκλογές του 2029», όταν θεωρεί πως θα μπορεί να διεκδικήσει την πρωθυπουργία.

Μεταξύ των βασικών πολιτικών που προτείνει το Reform UK είναι ο αυστηρότερος έλεγχος των συνόρων, με πάγωμα της «μη αναγκαίας» μετανάστευσης και με έξοδο του Ην. Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ώστε να μην επιτρέπεται σε κανέναν παράτυπο μετανάσταση να μένει στη χώρα. Απώτερος στόχος, όπως έχει πει ο κ. Φάρατζ, είναι η μηδενική κατά συμψηφισμό μετανάστευση προς το Ην. Βασίλειο.

Το «συμβόλαιο» του Reform UK προτείνει επίσης πλήρη κατάργηση κανονισμών που ισχύουν από την εποχή πριν από το Brexit και περαιτέρω αποστασιοποίηση από την ΕΕ, τη δραστική περικοπή μιας σειράς φόρων, την εγκατάλειψη των μέτρων προς τη μηδενική εκπομπή ρύπων, τη στήριξη των «μικρών» στην κοινωνία αλλά με συμπίεση των επιδομάτων πρόνοιας, την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα και την αναβάθμιση του ρόλου των ασφαλίσεων πρόνοιας στη χρηματοδότηση του συστήματος υγείας NHS και την αύξηση των δαπανών για την άμυνα στο 3% του ΑΕΠ το συντομότερο δυνατό.



