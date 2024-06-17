Δύο συλλήψεις για παράνομο αποστακτήριο στην Κρήτη

Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται στην Περιφέρεια Κρήτης, με εντολή από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, για τη νομιμότητα διάθεσης αλκοολούχων ποτών με στόχο την καταπολέμηση παραγωγής, διακίνησης και διάθεσης μη κανονικών-νοθευμένων αλκοολούχων ποτών.

Οι έλεγχοι γίνονται από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε./ Επιχειρησιακή Διεύθυνση Αττικής και τη συνδρομή του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου, καθώς κατά το χρονικό διάστημα 10.06.2024 έως 15.06.2024 συστήθηκαν μεικτές ομάδες ελέγχων. Έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε επιχειρήσεις - αποστακτήρια - ποτοποιίες, επιχειρήσεις διακίνησης αλκοολούχων ποτών (κάβες) και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (μπαρ) σε τουριστικές περιοχές των Νομών Ηρακλείου και Λασιθίου. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων εντοπίστηκε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο οικίας, παράνομο αποστακτήριο παραγωγής αλκοολούχων ποτών στο Ηράκλειο και συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, ενώ επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε δώδεκα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε κατάστημα ποτοποιίας - οινοποιίας και σε αποστακτήριο και λήφθηκαν δείγματα αλκοολούχων προϊόντων τα οποία απεστάλησαν προς ανάλυση στην Χημική Υπηρεσία Ηρακλείου ώστε να προσδιοριστεί η χημική τους σύσταση.

Οι έλεγχοι αυτοί θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης με αμείωτη ένταση και θα συμβάλλουν ώστε να αποτραπεί, κατά την επίμαχη περίοδο, η διάθεση στην κατανάλωση και διακίνηση λαθραίας αλκοόλης και νοθευμένων αλκοολούχων ποτών.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

