Ταπείνωσε τη Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ» η Μπόρνμουθ - Όρθια στο «Μολινό» η Νότιγχαμ

Ξεγυριστή σφαλιάρα για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αφού η Μπόρνμουθ πέρασε με το εμφατικό 3-0 από το «Ολντ Τράφορντ». Πήρε αποτέλεσμα κόντρα στη Γουλβς η Νότιγχαμ, ανάσα για Σέφιλντ, Μπέρνλι

Το «θέατρο των ονείρων» εξελίχθηκε σε… εφιάλτη για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! Η ομάδα του Έρικ Τεν Χαχ, ο οποίος δεν πρέπει να νιώθει καθόλου ασφαλής πλέον στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων» διασύρθηκε εντός έδρας από την Μπόρνμουθ, η οποία πέρασε από το «Ολντ Τράφορντ» με το εμφατικό 3-0.

Η τέταρτη ήττα σε εννιά εντός έδρας ματς για τη Γιουνάιτεντ ήρθε… φυσιολογικά, όσο ακραίο και αν ακούγεται αυτό. Ο Σολάνκε μόλις στο 5ο λεπτό πάγωσε τους γηπεδούχους και η Μπόρνμουθ κρατούσε με χαρακτηριστική ευκολία το προβάδισμα για να πάει με κεφάλι στο σκορ. Με τον Ταβερνιέ να φτιάχνει τα άλλα δύο τέρματα στην επανάληψη και να δίνει το σύνθημα για έντονη γιούχα στο «Ολντ Τράφορντ» από τους οπαδούς της ομάδας του Μάντσεστερ, οι οποίοι βλέπουν άλλη μια σεζόν να πάει στράφι. Στο 68ο λεπτό, λοιπόν, ο 24χρονος χαφ σέρβιρε στον Μπίλινγκ το 2-0, ενώ έκανε το ίδιο και πέντε λεπτά μετά, με τον Σένεσι να βάζει το κερασάκι στην τούρτα.

Στο «Μολινό» τώρα, η Νότιγχαμ κατάφερε να ορθώσει ανάστημα και να φύγει με αποτέλεσμα. Διότι η Φόρεστ πήρε το 1-1 στην έδρα της σκληροτράχηλης Γουλβς και ίσως ο Στιβ Κούπερ να νιώθει ασφαλής γι’ αυτή την εβδομάδα.

Όλα κρίθηκαν στο πρώτο μέρος, αφού ο Τόφολο στο 14’ έδωσε προβάδισμα στους φιλοξενούμενους, με τον Κούνια στο 32’ να απαντά! Με το δεύτερο ημίχρονο να είναι ένα… ροντέο που έδειχνε πως θα βγάλει κάποιον για νικητή, αλλά αυτό εν τέλει δεν συνέβη!

Ανάσα για Μπέρνλι και Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, με την πρώτη να τσιμπάει βαθμό στο «Amex» κόντρα στην Μπράιτον (1-1) και η δεύτερη να πανηγυρίζει μόλις το… 2ο τρίποντό της, αφού κατάφερε να νικήσει με 1-0 την Μπρέντφορντ!

Αναλυτικά, το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής:

Σάββατο (9/12)

Κρίσταλ Πάλας-Λίβερπουλ 1-2

(57' πέν. Ματετά - 76' Σαλάχ, 90' Έλιοτ)

Γουλβς-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-1

(32’ Κούνια – 14’ Τόφολο)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπόρνμουθ 0-3

(5’ Σολάνκε, 68’ Μπίλινγκ, 73’ Σένεσι)

Μπράιτον-Μπέρνλι 1-1

(77’ Αντίγκρα – 45’ Όντομπερτ)

Σέφιλντ Γιουνάιτεντ-Μπρέντφορντ 1-0

(45’+1’ ΜακΆτι)

Άστον Βίλα-Άρσεναλ (19:30)

Κυριακή (10/12)

Έβερτον-Τσέλσι (16:00)

Λούτον-Μάντσεστερ Σίτι (16:00)

Φούλαμ-Γουέστ Χαμ (16:00)

Τότεναμ-Νιούκαστλ (18:30)

Το πρόγραμμα της επόμενης (17ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή (15/12)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Τότεναμ (22:00)

Σάββατο (16/12)

Μάντσεστερ Σίτι-Κρίσταλ Πάλας (17:00)

Μπόρνμουθ-Λούτον (17:00)

Νιούκαστλ-Φούλαμ (17:00)

Τσέλσι-Σέφιλντ Γιουνάιτεντ (17:00)

Μπέρνλι-Έβερτον (19:30)

Κυριακή (17/12)

Άρσεναλ-Μπράιτον (16:00)

Γουέστ Χαμ-Γουλβς (16:00)

Μπρέντφορντ-Άστον Βίλα (16:00)

Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.