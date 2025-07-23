Λογαριασμός
Φουρνιέ: «Δεν έχω υπογράψει τίποτα»

Ο Εβάν Φουρνιέ ξεκαθάρισε πως δεν έχει υπογράψει (ακόμη) επέκταση συμβολαίου με τον Ολυμπιακό

«Fake news. Δεν έχω υπογράψει τίποτα».

Με αυτό το tweet αντέδρασε ο Εβάν Φουρνιέ στα δημοσιεύματα πως θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό μέχρι το τέλος της καριέρας του.

Πάντως ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν πως ο Γάλλος γκαρντ/φόργουορντ έχει συμφωνήσει και απλώς δεν έχει βάλει ακόμη την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο.

