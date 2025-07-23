Φουρνιέ: «Δεν έχω υπογράψει τίποτα»

«Fake news. Δεν έχω υπογράψει τίποτα».



Με αυτό το tweet αντέδρασε ο Εβάν Φουρνιέ στα δημοσιεύματα πως θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό μέχρι το τέλος της καριέρας του.

Πάντως ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν πως ο Γάλλος γκαρντ/φόργουορντ έχει συμφωνήσει και απλώς δεν έχει βάλει ακόμη την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο.

Fake news. I didn't sign anything. — Evan Fournier (@EvanFourmizz) July 23, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.